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Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Exxen açıkladı: Leyla ile Mecnun tam kadro geri dönüyor

26.05.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, Exxen platformu için yeniden çekilecek. Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynayacağı Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak. Senaryosunu ise Burak Aksak yazacak. Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran gelişme Acun Ilıcalı ve Exxen tarafından açıklandı.

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Exxen açıkladı: Leyla ile Mecnun tam kadro geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran, Ali Atay, Osman Sonant Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Sevilen dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu için yeniden çekilecek.

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LEYLA İLE MECNUN TAM KADRO GERİ DÖNÜYOR

Acun Ilıcalı'nın ve Exxen'in resmi Instagram hesaplarından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadeleri kullanıldı. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak yazarken, ilk döneminde de dizinin yönetmenliğini yapan Onur Ünlü, yeni sezonda da yönetmen koltuğunda oturacak.

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ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon çekimleri Haziran sonunda başlayacak. Dizinin Exxen platformunda sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

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2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Ali Atay Osman Sonant Serkan Keskin Exxen
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