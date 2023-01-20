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Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu! Çocuğuna verdiği isim olay olmuştu

20.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlenen ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne oldu. Ünlü oyuncunun bebeğine verdiği isim sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu! Çocuğuna verdiği isim olay olmuştu

Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber geldi. Leyla Lydia Tuğutlu hamileliğinin altıncı ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

SUDA DOĞUM YAPTI

Çift, bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen ‘suda doğum’ yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi.

"BEN DE BEBEĞİM DE SAĞLIKLIYIZ"

Leyla Lydia Tuğutlu annelik heyecanını “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor” sözleriyle dile getirdi.

Çift, oğullarına Mete Felix adını vereceklerini duyurmuştu. Ancak çiftin oğullarına ‘Evren Deniz’ adını verdikleri öğrenildi.

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