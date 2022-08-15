Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sakin evlenmişti! Hamile olduğu ortaya çıktı!

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu'nun evlendiği ortaya çıktı.

"ALMANYA'DA EVLENDİK"

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" diyerek sevenlerini şaşırttı.



BEBEK GELİYOR

Gazeteci Behlül Aydın'ın haberine göre; 32 yaşındaki oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu’nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.

