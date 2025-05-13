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Lezbiyen çiftten skandal! Anne ve sevgilisi çocuğa işkence edip öldürdü!

Maria Isis Vieira de Amorim isimli küçük kız çocuğu annesinin sevgilisi tarafından gördüğü işkencelere daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti. Lezbiyen çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lezbiyen çiftten skandal! Anne ve sevgilisi çocuğa işkence edip öldürdü!

Bir anne ve lezbiyen sevgilisi, 20 aylık kızına uyguladığı iğrenç işkence, tecavüz ve cinayetle suçlandı. Küçük çocuk Maria Isis Vieira de Amorim, Brezilya'nın Espirito Santo kentinde aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

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Sao Jose Hastanesi'ne bilincini kaybetmiş, susuz kalmış, kolu kırılmış, başı, boynu ve sırtında morluklar olan çocuğun getirilmesine üzerine personel şüphelenerek polisi aradı.

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İŞKENCE YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, annesinin 27 yaşındaki kadın sevgilisi Myllena Carla Andrelino, küçük çocuğunun küvette kayıp merdivenlerden düştüğünü iddia etti ancak daha sonra polis sorgusunda onu terlikle dövdüğünü itiraf etti. Maria'nın 25 yaşındaki annesi Juliele Vieira de Amorim, kızına yönelik saldırılardan haberdar olduğunu fakat dövmediğini söyledi.

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Hem Andrelino hem de Vieira de Amorim tutuklandı ve adam öldürme, tecavüz ve işkence suçlamasıyla yargılanıyor.Maria'nın vücudunda daha önce cinsel ve fiziksel istismara uğradığına dair delil bulmak için adli tıp incelemeleri yapılıyor. Savcılar, çocuğun annesinin uyuşturucu kaçakçılığı suçundan beş yıl hapis yattıktan sonra altı ay önce cezaevinden çıktığını açıkladı.

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