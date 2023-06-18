YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Köfte Tarifleri
    4. Leziz İnegöl köfte tarifi! Evde orijinal İnegöl köfte nasıl yapılır?

    Leziz İnegöl köfte tarifi! Evde orijinal İnegöl köfte nasıl yapılır?

    18.06.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bölgelere göre değişen köfte tarifleri oldukça seviliyor. İnegöl köfte de sıcak ekmekle en yakışan lezzetler arasında yer alıyor. Orijinal İnegöl köfte tarifi sevilerek tüketiliyor. Evde İnegöl köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu İnegöl köfte tarifine bakabilirsiniz.

    Leziz İnegöl köfte tarifi! Evde orijinal İnegöl köfte nasıl yapılır?

    İnegöl köftenin eşsiz tadını bilenler bu köfteden vazgeçemiyor. Nefis İnegöl köfte tarifini sokak lezzetlerinden eve taşımak istiyorsanız bu İnegöl köfte tarifini deneyebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 500 gram dana kıyma
    • 1 orta boy kuru soğan
    • 1 diş sarımsak
    • 3 yemek kaşığı galeta unu
    • 1 tatlı kaşığı limon suyu
    • 1 tatlı kaşığı karbonat
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • Çeşitli baharatlar (isteğe bağlı)
    • Kızartmak için sıvıyağ

    TARİF

    • Öncelikle yarım kilo dana kıymayı diğer malzemelerle birlikte kolayca yoğurabileceğiniz derin ve geniş bir kaba alın.
    • Ardından soğanı rendeleyip suyunu elinizle ya da bir bez yardımıyla iyice sıktıktan sonra kıymaya ekleyin.
    • Kıyma ve soğan karışımına sırasıyla sarımsağı, galeta ununu, karbonatı, limon suyunu ve tuzu da katın. Her bir malzemeyi ekledikten sonra harcınızı tekrar karıştırırsanız her tat iyice iç içe geçer.
    • İsteğinize ve damak tadınıza bağlı olarak bu harca pul biber, kekik, karabiber gibi çeşitli baharatlar da ekleyebilirsiniz.
    • Bütün malzemeleri ekledikten sonra harcı en az 15 dakika yoğurun.
    • Yoğurulan harcı en az 3 saat buzdolabında bekletin.Eğer dilerseniz 24 saate kadar bekletebilirsiniz. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz harcınızın kıvamı o kadar iyi olur.
    • Dinlenen kıymayı buzdolabından aldıktan sonra elinizi yağlayarak kıyamaya istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilerseniz şekil vermek için sıkma torbası gibi çeşitli aparatlar da kullanabilirsiniz.
    • Kullanacağınız tavanın büyüklüğüne göre tavayı 2-3 yemek kaşığı yağ koyup yağı iyice kızdırın.
    • Kızgın yağa köfteleri aralıklarla yerleştirip, sıkça çevirerek ve sallayarak köfteleri kızartın.
    • Leziz İnegöl köfteleriniz sunuma hazır.

    gfhfgjgk_720

    AFİYET OLSUN!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Enfes mercimekli köfte tarifi! Tam kıvamlı mercimek köftesi nasıl yapılır?Enfes mercimekli köfte tarifi! Tam kıvamlı mercimek köftesi nasıl yapılır?
    Anahtar Kelimeler:
    tarifi inegöl köfte nasıl yapılır inegöl köfte yapmanın püf noktaları inegöl köfte tarifi püf noktası tarif

    En Çok Okunan Haberler

    Oyunculuğu bıraktı, gözlerden uzak yaşıyor! Sınırları zorlayan pozlar

    Oyunculuğu bıraktı, gözlerden uzak yaşıyor! Sınırları zorlayan pozlar

    'Artık kızını göremeyecek' iddiası

    'Artık kızını göremeyecek' iddiası

    Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

    Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

    Bikinili pozda çatlakları dikkat çekti

    Bikinili pozda çatlakları dikkat çekti

    Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

    Limonları yanlış saklıyormuşuz! Aylarca bozulmaması için...

    İştah kabartan mantar sote tarifi! Mantar sote nasıl yapılır?

    İştah kabartan mantar sote tarifi! Mantar sote nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

    Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

    Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

    Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

    Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

    Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

    Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.