MAGAZİN

Lezzet Akademisi yarışması ne zaman başlıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni yemek yarışması Lezzet Akademisi'nin yayın tarihi belli oldu.

Lezzet Akademisi yarışması ne zaman başlıyor?

Geleceğin şefini arayan Lezzet Akademisi’nin yayın tarihi belli oldu. Lezzet Akademisi, Türk Mutfağı’na armağan edeceği genç şef adaylarını 10 Şubat Pazar günü 16.15'te Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşturuyor.

Aşçılık eğitimi almış 6 genç şef adayı, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli yemekleri, birbirinden renkli konuk jüriler ve tabii ki Lezzet Akademisi’nin jürisi Şef Aylin Yazıcıoğlu, Şef İsmet Saz, Şef Danilo Zanna... Berfin Erdoğan’ın yarışmacı koçluğu, Sedef İybar’ın sunuculuğunda geçecek kıyasıya bir rekabetin ekrana geleceği yepyeni yemek yarışması Lezzet Akademisi, 10 Şubat Pazar Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

Hem ünlü yemeklerimizin hazırlanışındaki püf noktalarını görecek, hem klasik yemeklerimizin farklı uygulamalarıyla yeni fikirler edinecek hem de eğlence dolu bir yarışmanın heyecanını yaşayacaksınız.

Lezzet Akademisi 10 Şubat Pazar saat 16.15’te Show TV’de başlıyor!

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Anahtar Kelimeler:
lezzet akademisi show tv

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