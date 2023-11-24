Lezzet bombası sufle tarifi! Tencerede kolay sufle nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Sufle tarifi merak ediliyor. Yapması oldukça kolay olan sufle tarifi tatlı krizlerinin imdadına hızla yetişiyor. Çayın yanında ikram edebileceğiniz sufle tarifi içinden akan sıcacık çikolatalı sosuyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. Peki, sufle nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte lezzet bombası tarifi...
Sufle pratik ve lezzetli tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Yoğun çikolatalı tatları sevenlerin vazgeçilmezi olan sufle tarifi yediden yetmişe herkesin sevdiği tatlılar arasında yer alıyor. İşte deneyenlerin bayıldığı tencerede sufle yapımı...
PRATİK SUFLE TARİFİ
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvıyağ
2 yemek kaşığı kakao
8 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilin
8 dilim bitter çikolata
Pudra şeker
TARİF
ncelikle bir kabın içerisinde yumurta ve toz şekeri karıştırın.
Şeker tamamen eridiğinde içerisine sıvıyağ, süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek mikserle çırpın.
Bu esnada geniş bir tencerenin içerisine su doldurun. Sufleyi pişirmek için ısıya dayanıklı sufle kalıpları kullanabilirsiniz.
Tencereye doldurduğunuz su, sufle kalıplarının yarısına gelmelidir.
Sufle kalıplarının her birine 1 dilim çikolata yerleştirin.
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