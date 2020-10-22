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Lezzeti damak çatlatan sufle yapmanın püf noktaları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 22.10.2020 08:53 | Son Güncelleme:
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Lezzeti damak çatlatan sufle yapmanın püf noktaları

Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan suflenin yapımı kolay gibi dursa da aslında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli püf noktası vardır. Aksi halde akışkan kıvamını tutturmanız mümkün değil. İşte lezzetiyle damak çatlatan sufle yapımı püf noktaları...

Fransızların meşhur suflesi, akışkan kıvamı yumuşacık kekiyle tüm dünyanın severek tükettiği bir tatlı. Sufleyi genelde çikolatalı olarak tüketiyoruz ancak birden farklı tarifi bulunuyor. Tatlı suflenin yanı sıra özellikle yurt dışında tuzlu hazırlanan sufleler de var. Peki, sufle yaparken nelere dikkat etmeli?

Malzemelerin eksiksiz ve mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Malzemeleri çırpma aşaması da son derece önemli. Yumurta beyazlarının kar gibi olması lazım ve bu aşamada çırptığınız kabın içine bir damla su bile değmemeli.

Kullanacağınız sufle kabını iyi bir şekilde yağlayın. Bu işlem suflenin güzelce kabarmasına yardımcı olacak.

Sufleyi fırından çıkarır çıkarmaz tüketmeye çalışın. Bekleyen sufle hem lezzetini yitirmeye başlar hem de kabarıklığını kaybeder.

SUFLE TARİFİ

Malzemeler:
3 adet orta boy yumurta
80 g bitter çikolata
1/2 su bardağı un
50 g tereyağı
1/2 su bardağı şeker

Sufle yapımı:
İşe ilk olarak fırını ısıtmakla başlayalım. Fırını fansız çalıştırın, 220 dereceye getirin ve ardından hazırlık aşamasına geçin.
Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü ya da tavada, oldukça kısık ateşte karıştırarak eritin.
İki malzeme eridikten sonra unu ekleyip iyi bir şekilde karıştırın.
Ayrı bir kabın içinde yumurta ve şekeri karıştırın. Şekerin erimesi ve bu ikilinin köpük köpük beyazlamasını sağlayın.
Karışım beyazlayınca içine çikolatalı karışımı ekleyin ve bir iki dakika mikser ile çırpın.
Sufle kabı da kullanabilirsiniz, ısıya dayanıklı kaplar da. Kullanmayı belirlediğiniz kabın iç kısımlarını tereyağı ile yağlayın.
Hazırladığınız hamuru kaplara eşit bir şekilde dağıtın. Fırında 8 dakika pişirin. Çikolatalı sufle tarifiniz hazır. Ilık bir şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

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