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Lezzetine doyum olmayan pastane şekerparesi tarifi! Hakiki pastane şekerparesi nasıl yapılır?

19.04.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde yaptığım şekerparenin tadı pastane şekerparelerine benzemiyor diyorsanız bu pastane şekerparesi tarifini denememişsiniz demektir. Hakiki pastane şekerparesi tarifi yiyen herkesin tarifini isteyeceği bir lezzet. Evde pastane şekerparesi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Lezzetine doyum olmayan pastane şekerparesi tarifi! Hakiki pastane şekerparesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 17
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 17dk
Kalori/Porsiyon -

Bayramda pratik ama lezzetli tatlı tarifleri arıyorsanız pastane şekerparesi tarifini kaçırmamalısınız. Oldukça lezzetli olan bu eşsiz tatlı en sevdiğiniz tarifler arasında yer alacak.

MALZEMELER

  • 60 gram oda sıcaklığında margarin
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet yumurta akı
  • 1/4 su bardağı pudra şekeri
  • 1/4 su bardağı irmik
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un
  • Şerbeti İçin:
  • 3 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 5 damla
  • limon suyu
  • Üzeri İçin:
  • 1 tutam toz Antep fıstığı
  • 1 adet yumurta sarısı

TARİF

  • Şerbeti için gerekli olan su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene dek karıştırın ve ardından ocağın altını açıp kaynamaya bırakın.
  • Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatın ve ardından limon suyunu da ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Şerbeti ılıklaşması için bir kenara alın.
  • Hamuru için; yumurtaları, sıvı yağı, margarini, irmiği ve pudra şekerini bir kapta güzelce karıştırın.
  • Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın ve kabartma tozu ile vanilyayı da ekleyin.
  • Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizle yuvarladıktan sonra hafifçe bastırarak oval bir şekil verin. Uçlarını da parmaklarınızla hafifçe sivriltin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin.
  • Üstlerine yumurta sarısı sürün ve bir çatal yardımıyla şekil verin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana dek, yaklaşık 17 dakika pişirin.
  • Şekerpareler fırından çıkar çıkmaz, üstlerine ılıklaşmış olan şerbeti dökün ve şerbeti tamamen çekmeleri için, tepsinin üstünü kapatıp, 1-2 saat bekletin.
  • Ardından bir servis tabağına alın toz Antep fıstığı ile süsledikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!

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