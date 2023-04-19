Lezzetine doyum olmayan pastane şekerparesi tarifi! Hakiki pastane şekerparesi nasıl yapılır?

Evde yaptığım şekerparenin tadı pastane şekerparelerine benzemiyor diyorsanız bu pastane şekerparesi tarifini denememişsiniz demektir. Hakiki pastane şekerparesi tarifi yiyen herkesin tarifini isteyeceği bir lezzet. Evde pastane şekerparesi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
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