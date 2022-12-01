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Lezzetine doyum olmuyor! Üsküp usulü Kaymaçina tarifi! Tam kıvamında kaymaçina nasıl yapılır?

01.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamur işlerine ve tatlılara oldukça önem veren Balkan lezzetleri sevilerek yeniyor. Balkanların incisi olarak görülen kaymaçina tatlısının 3 malzeme ile hazırlanması duyanları şaşırtıyor. Birçok kişi 'kaymaçina nasıl yapılır?' araştırmalarında bulunuyor. İşte Üsküp usulü leziz kaymaçina tarifi...

Lezzetine doyum olmuyor! Üsküp usulü Kaymaçina tarifi! Tam kıvamında kaymaçina nasıl yapılır?
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Kaç dilim 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 50dk

Kaymaçina tatlısı san sebastian cheesecake'e oldukça benziyor. Ancak Üsküp usulü kaymaçina tarifi çok daha kolay bir şekilde hazırlanıyor. Mutlaka buzdolabında kıvam almasının beklenmesi gereken kaymaçinayı yiyen herkes bu lezzete hayran kalıyor.

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı süt
  • Üzeri İçin:
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

TARİF

  • Fırını 160 dereceye ayarlayın. Yumurta ve şekeri yaklaşık 5 dakika çırparak kabartın.
  • Oda sıcaklığındaki sütü yumurtalı karışıma yavaş yavaş ilave edin. Dikkatlice karıştırarak harcı homojen bir kıvama getirin.
  • Harcı fırın kabına dökün ve 1 parmak boşluk bırakmaya özen gösterin. Kabı fırın tepsisine yerleştirin ve fırın tepsisine kabın yarısına gelecek şekilde su doldurun.
  • Yaklaşık 50 dakika pişirin ve pişen kaymaçinayı oda sıcaklığında soğutun.
  • Soğuyan tatlıları buzdolabında 8 saat dinlendirip üzerine dövülmüş ceviz serpiştirin. Ardından dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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