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Lezzetine hayran kalacaksınız: Karamelli patlamış mısır tarifi

23.01.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlamış mısırlar dizi ve film izlerken en sevilen atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Mis gibi kokusuyla yedikçe yediren patlamış mısırlar bol tuzlu yeniliyor. Ancak karamelli patlamış mısırın lezzeti de gönüllere taht kuruyor. Karamelli patlamış mısır nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

Lezzetine hayran kalacaksınız: Karamelli patlamış mısır tarifi
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Patlamış mısır tatlı olmaz diyen karamelli patlamış mısırı denedikten sonra bu lezzetten vazgeçemiyor. Karamel ve mısır birbirine çok yakışıyor. Karamelli patlamış mısır hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı mısır
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2/3 su bardağı toz şeker
  • 2/3 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF

  • Sıvı yağ, tuz ve mısırı bir tencereye alın, tencereyi sallayarak mısırı patlatın.
  • Patlayan mısırları geniş bir tabağa alın.
  • Karameli için şekeri bir tavaya alın, tavayı sallayarak pişirin. Erimeye başlayınca karıştırın, tamamen eritin.
  • Üzerine sütü dökün. Şeker sertleşecektir, korkmayın ve kısık ateşte yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Şeker tekrardan eriyince tereyağını ekleyin. Biraz daha karıştırıp onu da eritin.
  • Ocaktan alıp 10 dakika soğumasını bekleyin. Mısırların üzerine karameli döküp iyice karıştırın.

AFİYET OLSUN!

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