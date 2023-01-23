Lezzetine hayran kalacaksınız: Karamelli patlamış mısır tarifi

Patlamış mısır tatlı olmaz diyen karamelli patlamış mısırı denedikten sonra bu lezzetten vazgeçemiyor. Karamel ve mısır birbirine çok yakışıyor. Karamelli patlamış mısır hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER 1 çay bardağı mısır

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

2/3 su bardağı toz şeker

2/3 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF Sıvı yağ, tuz ve mısırı bir tencereye alın, tencereyi sallayarak mısırı patlatın.

Patlayan mısırları geniş bir tabağa alın.

Karameli için şekeri bir tavaya alın, tavayı sallayarak pişirin. Erimeye başlayınca karıştırın, tamamen eritin.

Üzerine sütü dökün. Şeker sertleşecektir, korkmayın ve kısık ateşte yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Şeker tekrardan eriyince tereyağını ekleyin. Biraz daha karıştırıp onu da eritin.

Ocaktan alıp 10 dakika soğumasını bekleyin. Mısırların üzerine karameli döküp iyice karıştırın.

AFİYET OLSUN!

