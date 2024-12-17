Lezzetiyle damak çatlatıyor: Yapımı 5 saat süren asırlık tatlı!

Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan ve yapımı 5 saat süren tel helva, günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor. Şeker, su ve limon tuzu karışımı, en az 4 saat kaynatılıyor. Yeterli kıvama ulaşan şerbet, kar üstünde soğutularak uygun boyutlara getiriliyor. Geçmişi Osmanlı'ya dayanan ve kıvamı ustalık gerektiren asırlık tatlı, kavrulan un ile çekiliyor. 6 kişinin bir tepsi etrafında toplanarak çektiği tatlı, birlik ve beraberliğin sembolü olarak biliniyor. Yapımı uzun saatler süren tel helvası, lezzeti ile damak çatlatıyor.

"BU KÜLTÜRLER UNUTULDU"

Tel helva ustası Murat Aygün, helvanın yapımının çok zahmetli olduğu için unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, " Sivas tel helvası unutulmaya yüz tutmuş tatlılardan birisidir. Bunu gün yüzüne çıkarmak için gerekli çabaları sarf ediyoruz. Sivas'ın eskiden kış geceleri ve sıra gezmeleri vardı.

Telefon, internet, araba gibi etkenler yokken insanlar bir araya gelerek şarkılar ve türküler eşliğinde helva çekerlerdi. Kafelerin ve restoranların çıkmasıyla bu kültürler unutuldu. Tel helvası gerçekten çok zahmetli bir iştir ve yaklaşık yapımı 5 saat sürüyor. Yapımı ustalık isteyen ince bir iş olduğu için insanlar bunu bilmediği için helvayı tutturamıyor.

Çünkü bunu yapmasının bir sevdası var. El lezzetini katarak bunu yapmak gerekiyor. Yapımında kullanılan malzemeler birinci sınıf malzemelerden yapılıyor. Yapımı çok zahmetli olduğu için unutulmaya yüz tutuyor. Bu helva marketlerde satılmıyor. Helvanın içerisinde kimyasal bir şey olmadığı için yaptıktan sonra hemen tüketilmesi gerekiyor” dedi.

"ESKİ GELENEKLERİ YAŞATMAYA ÇALIŞTIK"

Sivas Mahalle Muhtarları Başkanı Muhabbet Olgaç, tel helvasının unutulmuş bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Bugün Sivas'ın Osmanlıdan gelen ve asırladır devam eden tel helvasını yaptık. Muhtar arkadaşlarımızla ve misafirlerimizle beraber o sıcaklığı burada yaşatmaya çalıştık.

Tel helvası unutulmuş bir gelenektir. Çok az yerlerde yapılan bir etkileşimdir. Biz bu toplanmayı eskinin ruhunu yaşatmak için bir araya gelerek bu sıcaklığı yakaladık” diye konuştu.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır