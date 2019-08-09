LG, katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar konusunda hayli çekingen davranıyor

Elbette mevcut geçiş sürecinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Malum, bahse konu evrim tamamlandığında, katlanabilir ekranı sayesinde çok daha az yer kaplayan, 5G destekli, uçtan uca ekranı ve profesyonel kamera kıvamındaki mercekleri ile göz dolduran telefonlara sahip olacağız.

Şimdilik bu kriterlerden birkaçı tamamlandı diyebiliriz. Fakat katlanabilir ekranlar konusunda hala belli sıkıntılar mevcut. İşin garip yanı ise ekran sektöründe Samsung ile birlikte başı çeken LG’nin bu konuda çekimser davranması.

Normal şartlarda Samsung Galaxy Fold’u tanıttığında, ilk karşılığın LG cephesinden gelmesi lazımdı. Çünkü Güney Koreli şirket ekran teknolojileri konusunda ciddi anlamda Samsung’un tek rakibi. Fakat LG bu konu çekinden davranmaya devam edecek gibi görünüyor. Zira herkes Güney Koreli şirketten IFA kapsamında katlanabilir ekranlı bir telefon bekliyordu. Fakat geçtiğimiz gün ortaya çıkan haberler, katlanabilir ekranlı telefon yerine, bağımsız çift ekrana sahip katlanabilir bir telefonun geleceği yönünde.

Yeni bir Marvel dizisi daha geliyor!

