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LG Q9 One özellikleri ile neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 14.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

Safkan Android arayüzü ile gelen LG Q9 One bugün Güney Kore’de tanıtıldı. LG ekosistemine dahil olmak ve güncellemeleri hızlı bir şekilde almak isteyenler için LG Q9 One oldukça mantıklı bir seçim olacak.

LG Q9 One özellikleri ile neler sunuyor?

Amiral gemisi savaşlarında Samsung ve Huawei’nin gerisinde kalan LG, son darbeyi de Xiaomi cephesinden yemişti. Ancak Güney Koreli teknoloji devi bu darbelere rağmen akıllı telefon sektöründeki elini güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. LG şimdi de safkan Android arayüzü ile gelen Q9 One modelini duyurdu. Google’ın bile unuttuğu Android One kapsamında üretilen bu telefon 2017 yılı amiral gemisi modellerinin özelliklerine sahip.

LG’nin Q9 One modelinde Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda, 6.1 inç büyüklüğünde 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü ekran yer alıyor. Orta-üst segment diyebileceğimiz telefon, kamerası ile hayal kırıklığı yaratıyor.
Q9 One modelinde f/1.6 diyaframlı 16 Megapiksel tek arka ve 8 Megapiksellik ön kamera yer alıyor. 3.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefonda IP68 ve MIL-STD-810G sertifikaları yer alıyor. Şimdilik sadee Güney Kore’de KRW 599,500 yani yaklaşık 2.800 TL‘ye satılacak olan bu modelin en son Android güncellemelerini alacağını söyleyebiliriz.
Ancak LG’nin işi bu model ile de çok zor. Çünkü Huawei’nin alt markası olan Honor’un daha üstün özellikli ve aynı fiyatta modelleri bulunuyor.

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LG Q9 One LG Q9 One özellikleri

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