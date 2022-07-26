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LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2022! Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama!

26.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları, geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile tercih sonuçlarını öğrenen ve yeniden tercih yapacak adaylar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama ekranı" ve "LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2022" konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte LGS boş kontenjanlar ve taban puanları...

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2022! Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama!

LGS boş kontenjanlar, lise tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci liseye yerleşirken, yerleşemeyen adaylar LGS 2. tercih işlemlerini bekleyecek. LGS nakil süreci ile ilgili takvim bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanmıştı. Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama ekranı ve LGS boş kontenjanlar ve taban puanları haberimizde...

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2022

LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşıldı.

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_07/25103752_2022_ilk_yerlestirme_taban_tavan_yerlesme_bilgileri.pdf

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

LİSE 2.NAKİL BAŞVURU TARİHİ

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması:

01 Ağustos - 05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı:

8 Ağustos 2022

LİSE NAKİL BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LGS NAKİLLERİ İÇİN TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

LGS 2.tercihler için henüz yeni bir kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmadı.

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Milli Eğitim Bakanlığı lgs lgs boş kontenjan
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