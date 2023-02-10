EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? 2. dönem konuları olmayacak!

LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? 2. dönem konuları olmayacak!

10.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremin yıkıcı etkileri devam ediyor. Depremin ardından OHAL, Milli Yas, memur maaş ödemelerinin erkene çekilmesi gibi birçok karar alınmışken, yeni kararlar eğitim alanında gelmeye devam ediyor. MEB bu defa, LGS ile ilgili güncel açıklamada bulundu. Peki LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? 2. dönem konuları olmayacak!

Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer 10 ilde OHAL ilan edildi. YÖK, "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" açıklamasını yaptı. Bununla birlikte MEB, LGS'de 2. dönem konularının olmayacağını açıkladı. Peki LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sene LGS'ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından muaf olacağını açıkladı. YKS'ye girecek öğrenciler ise 12. sınıfın 2. dönem konularından muaf olacak.

2023 LGS tarihi henüz belli değil. Güncel takvimin, MEB tarafından yayınlanması bekleniyor. Öte yandan LGS'nin daha ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceğiyle alakalı henüz net bir açıklama yapılmadı.

LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? 2. dönem konuları olmayacak!

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ"

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildiBakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Son gün... AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Son gün...
Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildiTüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
Anahtar Kelimeler:
sınav YÖK lgs

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.