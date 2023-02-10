LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? 2. dönem konuları olmayacak!

Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer 10 ilde OHAL ilan edildi. YÖK, "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" açıklamasını yaptı. Bununla birlikte MEB, LGS'de 2. dönem konularının olmayacağını açıkladı. Peki LGS ertelendi mi? 2023 LGS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sene LGS'ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından muaf olacağını açıkladı. YKS'ye girecek öğrenciler ise 12. sınıfın 2. dönem konularından muaf olacak.

2023 LGS tarihi henüz belli değil. Güncel takvimin, MEB tarafından yayınlanması bekleniyor. Öte yandan LGS'nin daha ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceğiyle alakalı henüz net bir açıklama yapılmadı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ"

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.



