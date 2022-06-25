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LGS sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı!

25.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanan LGS sonrası çok sayıda öğrenci başarı puanını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. MEB, LGS sonuçları 2022 tarihini bir süre önce açıklamıştı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS sonuçları tarihi ve sınav sonucu sorgulama ekranı...

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı!

5 Haziran'da 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sonrası heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süre önce konuya ilişkin yazılım açıklama yapılmıştı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın internety sitesinde yayımlanan kılavuzda LGS'nin sonuç tarihi de yer aldı. LGS sonuçları tarihi ve sınav sonucu sorgulama ekranı bilgisi haberimizde...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday ve veli tarafından merak konusu oldu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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