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Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Adana'da, fiziksel engelli Fatih Öztürk, internetten tanıştığı Liberyalı sevgilisi Pinky M. Prosser ile bürokratik sorunlar nedeniyle 3 yıldır evlenemiyor. Öztürk, "Birbirimize kavuşamıyoruz, resmi kurumlarla yazışmalarım var. Yardım bekliyoruz" dedi.

Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor

Adana'da oturan ve devlet hastanesinde bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli Fatih Öztürk (34), 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser (25) ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi, ancak Pinky M. Prosser vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvurdu, ancak sonuç alamadı.

"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUCİZE"

Yaklaşık 3 yıldır evlenmeyi beklediklerini belirten Fatih Öztürk, "Hayata tutunduğum en önemli şeylerinden biri Prosser ile tanışmam oldu. Bu benim için büyük bir mucize. İki ülkeye güven vereceğiz ve bu evliliğe sadık kalacağız. Güvenle 2 ülke arasında dostluk köprüsünün kurulmasını istiyoruz. Aramızda çok sıkı bir bağ oluştu. Biz evlilik kararı verdik fakat devletler arası vatandaşlık engeli olduğundan biz bir türlü birbirimize kavuşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarına ihtiyacımız var. 3 yıldır resmi kurumlarla yazışmalarım var. Herhangi bir netice alamadım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
liberya recep tayyip erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kardeş zaten ufacık bişeysin gir bi bavula kaç git
lan kemçük evlenip be yapacan
Aklımda binbir türlü DELİ SORULAR VAR.
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