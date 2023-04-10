EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Lidyalılar neyi buldu, başkenti neresidir? Lidyalılar nerede ve ne zaman kuruldu, nasıl yıkıldı?

Lidyalılar neyi buldu, başkenti neresidir? Lidyalılar nerede ve ne zaman kuruldu, nasıl yıkıldı?

30.03.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral Giges zamanında kurulduğu belirtilebilen Lidyalılar, Lidya adı verilen bir bölgede yaşam süren uygarlıklar arasındadır. Bu uygarlığın özellikle farklı medeniyetler ile yürütülen ticari faaliyetlerde rol oynadığı söylenebilir. Lidya bölgesi, günümüzde Manisa ve Uşak illerinin bulunduğu bir coğrafyaya denk gelir. Söz edilen bölgede Lidyalılar’ın, yıkıldığı dönem olan MÖ 546’ya kadar pek çok farklı alanda kendinden söz ettirmeyi başardığı görülür. Lidyalılar parayı ne zaman buldu?

Lidyalılar neyi buldu, başkenti neresidir? Lidyalılar nerede ve ne zaman kuruldu, nasıl yıkıldı?

Antik Çağ medeniyetleri arasında ticari faaliyetler bakımından ön plana çıkan Lidyalılar, Lidya adı verilen bir bölgede yaşam sürmesi ile bilinir. Bu uygarlığın tarihte Hititler ile Frigler’in egemenliği altında kaldığı da belirtilebilir. Kral Giges döneminde Lidyalılar devleti kurulduğunda bu uygarlığın parlamaya başladığı görülür. Lidyalılar’ın tarih sahnesinden çekilmesinde rol oynayan devlet ise Persler olarak bilinir. Ancak geçmişte Kral Yolu’na kadar uzayan yaşam alanı ile Lidyalılar, pek çok uygarlık ile etkileşim halinde kalarak insanlık tarihine iz bırakmayı başaran toplumlardan olmuştur.

Lidyalılar nerede kuruldu?

Antik Çağ medeniyetlerinden biri olan Lidyalılar, Anadolu’nun batısında yayılma gösterdiği bilinen bir uygarlıktır. Bu toplumun tam olarak Gediz ve Menderes ırmaklarının arasında yer alan bir bölgede yaşam sürdüğü söylenir. Lidya olarak adlandırılan bu bölgeye yerleşen Lidyalılar, Hint- Avrupa kökenli bir kavimdir. Ayrıca Anadolu topraklarında yaşam süren Lidyalılar’ın ilk olarak Hititler’in, daha sonra ise Frigler’in egemenliği altında kaldığı belirtilebilir.

Tarihte Lidyalılar’ın yaşam sürdüğü bölgenin günümüzde hangi illerin yer aldığı bir coğrafyaya denk geldiği de sıklıkla araştırılır. Gediz Nehri ile Küçük Menderes vadilerinin yer aldığı bir bölgede konumlanan Lidya’nın, günümüzde Uşak ve Manisa illerinin bulunduğu coğrafyada konumlanmış olduğu söylenebilir. Bununla beraber Lidyalılar’ın yayılma gösterdiği bölgenin, bu uygarlık tarih sahnesinden çekildikten sonra da Roma İmparatorluğu’na kadar Lidya olarak anıldığı bilinir. Geçmişte Lidyalılar’ın yer aldığı bu coğrafyayı çevreleyen bölgeler ise doğuda Frigya, batıda İyonya, kuzeyde Misya ve güneyde Karya olarak belirtilebilir.

Pers İmparatorluğu ne zaman ve nerede kuruldu? Pers İmparatorluğu ne zaman ve nerede kuruldu?

Lidyalılar ne zaman kuruldu?

İnsanlık tarihine pek çok açıdan katkıda bulunan Lidyalılar’ın ne zaman tarih sahnesinde yer almaya başladığı sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla Lidya bölgesinin ve Lidyalılar’ın ne zaman kurulduğu belirtilmelidir. Lidyalılar, Frigyalılar olarak adlandırılan uygarlığın yıkılmasının ardından kurulan bir toplumdur. Bu toplum, Kral Giges döneminde bağımsız bir devlet kurması ile bilinir. Lidyalıların kurulduğu tarih ise bu bağlamda MÖ 687 olarak açıklanabilir.

Kral Giges, MÖ 6. yüzyıla dek hüküm süren Lidyalılar’ın sınırlarını genişletmesi ile meşhurdur. Dolayısıyla Lidya bölgesinin doğu sınırlarının, bu devletin kurulması ile birlikte Kızılırmak’a kadar uzandığı söylenebilir. Ayrıca Lidyalılar’ın Kimmerler’e karşı Asurlular ile etkileşim kurarak iş birliği yapması, Lidya’nın Kral Yolu Asur’a kadar uzanmasında da etkili olmuştur. Daha sonra Medler ile yapılan savaş neticesinde Lidyalılar’ın, MÖ 585 yılında bu uygarlıkla barış imzalayarak Kızılırmak sınırında kaldığı belirtilebilir.

İskitler kimdir, nerede ve ne zaman devlet kurmuşlardır? İskitler kimdir, nerede ve ne zaman devlet kurmuşlardır?

Lidyalılar ne zaman yıkıldı?

Lidyalılar’ın son kralları olarak bilinen Krezüs zamanında Lidya devleti, en parlak dönemini yaşaması ile ön plana çıkar. Başkenti sanat ve kültür merkezi olarak nitelendirilen Lidya’nın, bu dönemden sonra ise yıkılma dönemine girdiği bilinir. Adalar yani Ege Denizi’ne çıkmak istemediği söylenen Pers Kralı Kyros’un, Mısır ile ittifak içerisinde olan Lidya Kralı Krezüs’ü yendiği görülür. Dolayısıyla MÖ 546 yılında Pers Kralı Kyros, Lidya Krallığı’nın tarih sahnesinden çekilmesine neden olmuştur.

Lidyalılar'ın başkenti neresidir?

Günümüzde Manisa ve Uşak illerinin bulunduğu bir konumda yayılma gösteren Lidyalılar adlı uygarlığın, Kral Giges döneminde kurularak tarih sahnesinde rol almaya başladığı bilinir. Bu uygarlığın yaşam sürdüğü Lidya bölgesinin başkenti ise Sardes olarak adlandırılır. Kral Yolu’nun başlangıcı olarak bilinen Sardes, günümüzde Manisa ilinin Salihli ilçesinde konumlanır. Salihli’de Sardis ismiyle ziyaret edilen bu antik bölge, geçmişte Lidya’nı başkenti olarak pek çok tarihi olaya tanıklık etmesiyle dikkat çeker.

Lidyalılar’ın başkenti olan Sardes, aynı zamanda geçmişte bu uygarlığın kültür ve sanat merkezi olarak nitelendirilen bilinen bir kenttir. Çünkü Lidyalılar’ın tarih, sanat ve ticaret kapsamında yürüttüğü pek çok faaliyete Sardes kentinin tanıklık ettiği söylenebilir. Günümüzde bu antik kentte yer alan pek çok kalıntı, Lidyalılar’ın tarihine ışık tutmayı başarır.

Urartuların insanlık tarihine katkıları nelerdir? Urartuların insanlık tarihine katkıları nelerdir?

Lidyalılar parayı ne zaman buldu?

MÖ 687 yılında kurulduğu bilinen Lidyalılar’a yönelik olarak en çok araştırılan konulardan biri paranın icadıdır. Yani Lidyalılar denildiği zaman akla ilk olarak parayı bulmalarının geldiği söylenebilir. Parayı bulan ilk uygarlık olarak nitelendirilen Lidyalılar, madeni parayı kullanan ilk medeniyettir. Tarihte Sümerler ile Mısır’da da para kullanımına başvurulduğu bilinir. Ancak bu medeniyetlerin para olarak kullandığı ögeler çeşitli metaller ile arpa gibi tahılları içerir. Dolayısıyla ilk olarak gümüş ve altın madeni para kullanımına başvuran uygarlık Lidyalılar olmuştur.

Lidyalılar hakkında bilgi sunulurken değinilmesi gereken en önemli hususlardan biri de bu uygarlığın ilk madeni parayı icat ederek insanlık tarihine ne açıdan katkıda bulunduğudur. O dönemde sikke olarak adlandırılan madeni parayı ilk defa kullanan Lidyalılar; paraları altın, bakır, nikel, gümüş, metal ve alüminyum karışımları ile elde eden bir toplumdur. Lidyalılar’ın bu nitelikteki sikke adı verilen madeni paraları üreterek, ilkel çağlarda ticaret kapsamında kullanılan araçları daha kullanışlı bir hale getirdiği söylenebilir. Ayrıca bu sikkelerin farklı medeniyetler ile yapılan ticari faaliyetler sonucunda yayılma gösterdiği bilinir. Dolayısıyla Lidyalılar’ın bulduğu ilk madeni paralar, günümüzdeki altın gibi kıymetli menkuller ile kağıt ve madeni paranın temelini oluşturmuştur.

İyonyalılar nerede kuruldu? İyonyalılar nerede kuruldu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023
Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleriBayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri
Anahtar Kelimeler:
lidya lidya nerede kuruldu lidya sardes ilk parayı kim buldu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.