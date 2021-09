Lil Nas X’ten olay yaratan fotoğraf! Yeni albümü için hamile pozu verdi

Lil Nas X, yeni albümü Montero'nun piyasaya çıkış tarihini hamile fotoğrafı çekimiyle duyurdu ve albümü "bebeği" olarak nitelendirdi. "Montero (Call Me By Your Name)" parçasını martta yayımlayan 22 yaşındaki rapçi, People dergisine yeni projesini 17 Eylül'de çıkaracağını söyledi. Fotoğraf çekiminde çiçek tacı takan ve beyaz saten bir sabahlık giyen Nas X'in karnı burnunda görülüyor. Nas X, fotoğrafı "SÜRPRİZ!" ifadesiyle paylaştı.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

"Industry Baby"parçasının sahibi şarkıcı, yeni parçası "Dolla Sign Slime"da yer alan Megan Thee Stallion'ın sözlerini ilk kez dinledikten sonra hamile fotoğrafı çekimi fikrinin aklına geldiğini açıkladı.

Lil Nas X, dergiye şunları söyledi:

'Aman Tanrım bu harika' diye düşündüm ve hemen stilistimi aradım. O da 'Vay canına, her şey bir araya geliyor. Albümün. Bebeğin' dedi. Ben de 'Evet, bu benim bebeğim, değil mi?' dedim. Stilistim, 'Evet, hamile fotoğrafı çekimi yapmalısın' diye espri yaptı. Şarkıcı, "Bense 'Biliyor musun? Bu gerçekten harika' dedim" diye ekledi.

Lil Nas X yeni müziğini besteleme sürecinin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini de dile getirdi. Müzisyen, "Birçok yönden değiştim" dedi.

Lil Nas X’in fotoğrafı çok kısa sürede milyonlarca beğeni alsa da yorumlarda, fotoğrafı beğenenler kadar eleştirilenler de yer alıyor.