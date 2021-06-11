Lille, 'Bizim Çocuklar' deyip milli futbolculara başarılar diledi

Fransa'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille, kadrosunda bulunan milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'a EURO 2020'deki İtalya maçı öncesi başarılar dilemeyi ihmal etmedi.

Fransız kulübü sosyal medya hesabından hem Fransızca hem de Türkçe olarak mesaj yayınladı. Yapılaan açıklamada Fransızca olarak karşılaşma ile ilgili bilgi verilirken Türkçe olarak ise "EURO 2020 açılış maçında başarılar Zeki, Yusuf ve Burak" ifadesine yer verildi.

'BİZİM ÇOCUKLAR' ETİKETİ KULLANILDI

Öte yandan mesajda 'Bizim Çocuklar' etiketinin kullanılması dikkat çekti.

