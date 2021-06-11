SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Lille, 'Bizim Çocuklar' deyip milli futbolculara başarılar diledi

Lille, 'Bizim Çocuklar' deyip milli futbolculara başarılar diledi

11.06.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille, Türkiye'nin EURO 2020'deki İtalya maçı öncesi sosyal medyadan yaptığı "EURO 2020 açılış maçında başarılar Zeki, Yusuf ve Burak" şeklindeki paylaşımla milli yıldızlara başarı dileklerinde bulundu.

Lille, 'Bizim Çocuklar' deyip milli futbolculara başarılar diledi

Fransa'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille, kadrosunda bulunan milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'a EURO 2020'deki İtalya maçı öncesi başarılar dilemeyi ihmal etmedi.

Fransız kulübü sosyal medya hesabından hem Fransızca hem de Türkçe olarak mesaj yayınladı. Yapılaan açıklamada Fransızca olarak karşılaşma ile ilgili bilgi verilirken Türkçe olarak ise "EURO 2020 açılış maçında başarılar Zeki, Yusuf ve Burak" ifadesine yer verildi.

'BİZİM ÇOCUKLAR' ETİKETİ KULLANILDI

Öte yandan mesajda 'Bizim Çocuklar' etiketinin kullanılması dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
UEFA Başkanı Ceferin'den Türkiye açıklamasıUEFA Başkanı Ceferin'den Türkiye açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Milli maçı 400 milyon kişi seyredecek

Milli maçı 400 milyon kişi seyredecek

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Gareth Bale'den Türkiye açıklaması

Gareth Bale'den Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.