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Lille'den Yusuf Yazıcı teklifi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ‘Satmayı düşünmüyoruz’ demesine rağmen Fransız ekibi Lille’nin Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor.

Lille'den Yusuf Yazıcı teklifi

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; daha önce kapıyı 12 Milyon Euro’dan açan Fransız ekini, sonrasında 15 Milyon Euro’ya kadar çıkmıştı.

Lille kulübü Yusuf için son olarak ise 20 Milyon Euro teklif etti. Dün Yusuf Yazıcı ile bir iddia da Fransız medyasından geldi. Fransız siteleri Lille’nin Yusuf Yazıcı ile yıllığı 3 Milyon Euro’dan 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını belirtti.

Aynı haberde Trabzonspor ile de 20 Milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay şeklinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Yusuf Yazıcı transferinin olumlu yada olumsuz olarak birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor lille Spor Toto Süper Lig Yusuf Yazıcı

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