Limonata tarifi ile sıcak yaz günlerinin harareti son buluyor! İşte tüm püf noktalarıyla birbirinden lezzetli limonata tarifleri

Limonata tarifi sıcak yaz günlerinde serinletici bir lezzet arayanların olmazsa olmazlarındandır. Doğru lezzeti yakalamak içinse ilk olarak limonata tarifinin püf noktalarını bilmek gerekir. Lezzetli bir limonata için ölçüler kadar meyveleri blenderdan geçirme süresi, hatta servis öncesi limonatayı ne kadar buzdolabında bekletmek gerektiği gibi farklı etkenler dikkate alınır. Tüm bunlar da limonata tarifinin püf noktalarını ortaya çıkarır. Peki farklı lezzet arayışında olanlar ne yapmalı? Limonata tarifi çeşitli meyvelerle tatlandırılabilen bir lezzet. Bu noktada en çok tercih edilenlerse limonatanın çilekli hazırlanması. Çilekli limonata tarifi kadar naneli limonata tarifi ve zencefilli limonata tarifi de serinletici etkisiyle en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alır.

Limonata yapımında limonların büyük, kalın kabuklu ve sulu olmasına dikkat edilmesine lazımdır. Aynı şekilde portakalların da kalın kabuklu ve sulu olması gerekir, sıkmalık portakal diye satın alınabilir.

Limonata tarifinde püf noktalardan biri de limonataya ekleyeceğiniz meyvelerin seçimidir. Eğer limonatanızı naneli yapmak isterseniz nane temin etmeniz gerekir. Ancak seçilen manelerin büyük yapraklı ve güzel kokulu olması önemlidir. Zencefilli limonata yapımında da zencefilin mutlaka taze olması gerekir.

İçindekileri karıştırmak için bir adet blendera ihtiyaç vardır. Eğer evimizde blender yoksa, büyük bir leğen içerisinde malzemeler sıkılarak da oluşturulabilir.

LİMONATA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Limonata Malzemeleri:

10 limon,

Yarım litre şeker (2,5 su bardağı şeker)

1 litre su (5 su bardağı su)

Yapılışı:

Limonata yapımında öncelikle limonlar mümkün olduğu kadar küçük parçalara bölünür. Daha sonra blenderın içine konulur. 1 litre için yaklaşık 10 adet limon, büyüklüğüne göre 8 limon da yeterli olabilir.

Ardından portakal dilimlenir. 10 limon için iki ya da üç adet portakal dilimlenerek blendera konulur. Üstüne şeker eklenir. Konulan şekerin yarısı kadar da su eklenir.

Eğer blender yoksa, bütün malzemeleri bir kabın içine koyup, eldiven yardımıyla sıkabiliriz. Blender tamamen temiz bir şekilde dönene kadar çalıştırılır.

Elde edilen karışımı, çok soğuk olmayan bir buzdolabında, cam bir kapta mümkünse ağzı kapalı şekilde 1 gün muhafaza etmek gerekir. Ardından büyük bir süzgeç yardımıyla istenilen herhangi bir kabın içine boşaltılabilir.

Şekerli olursa isteğe göre biraz su ilave edilip sulandırılabilir.

LİMONATA TARİFİNİN PÜF NOKTASI: NASIL SERVİS EDİLİR?

Bir gün dolapta bekletilmiş limonata süzülür. Eğer kıvamı koyu geldiyse içine biraz su katılabilir.

Servis etmek için büyük uzun ve geniş bir bardak gayet uygun olacaktır. Öncelikle bardağa bol buz konulur. Daha sonra limonata bardağa eklenir.

Limonatayı süslemek için meyveler kullanabilirsiniz. Kivi dilimleyip koyabilir, yeşil limon ve nane kullanabilirsiniz. Yeşil elma, limonatanın üzerinde gayet güzel görünecektir. Son olarak da bir parça çilek konulabilir.

NANELİ LİMONATA TARİFİ İLE SERİNLEYİN

Naneli limonata tarifinde, hazırlanan bir bardak kadar limonata blendera konulur. Göz kararı biçimde, bir avuç naneyi ve daha iyi ezilmesi için blendera az miktarda buz konur.

Naneli limonata yapımında evde blender yoksa, havanda naneyi dövüp limonataya ekleyebilirsiniz. Yine aynı etkiyi yaratacaktır. Ardından blenderı çalıştırın, yaklaşık 30 saniye çektikten sonra limonata servise hazır olacaktır.

NANELİ LİMONATA NASIL SERVİS EDİLİR?

Blenderda naneyle beraber çekilen limonatayı servise hazırlamak için önce bardağa buz koyun.

Ardından limonatayı bardağa dökün. Süslemek için ananas yaprağı, kereviz yaprağı ya da yeşil herhangi bir yaprak kullanılabilir.

Üçgen şeklinde dilimlenmiş portakal ve dilimlenmiş çilekle beraber servise hazırlayabilirsiniz.

ZENCEFİLLİ LİMONATA YAPIMI?

Zencefilli limonata tarifi için, limonatanın içerisine zencefil katılmalı ve blenderda çekilmelidir.

Zencefil; aktarlarda, marketlerde ve bazı süpermarketlerde bulunabilir. Limonatada kullanmak için çok az bir miktar kullanmak gerekir.

Zencefilin kabukları çok acı olduğu için, önce kabukları kesilmelidir. Sadece içi kullanılır. Bir bardak zencefilli limonata hazırlamak için, çok küçük bir miktar zencefil yeterli olacaktır.

Blender içine önce limonata dökülür. Ardından zencefil eklenir. Eğer limonatayı yaptıktan sonra tadını acı buluyorsanız, tekrar blendera koyup içine çok az şeker ilave edebilirsiniz.

Limonata, yaklaşık 30 saniye kadar, blender içinde zencefille birlikte çekilir.

ZENCEFİLLİ LİMONATA NASIL SERVİS EDİLİR?

Zencefilli limonata tarifini servise hazırlamak için; blender içinde 30 saniye kadar zencefille birlikte çekilen limonata, bardağa dökülür. Önce bardağa buz koymak gerekir.

Limonatayı süslemek için çilek, kivi ve elma gibi meyveler kullanılabilir. Bu meyveler küçük parçalara dilimlenerek limonatanın içine katılır. En son olarak biraz nane ile de süslenip servis edilebilir.

ÇİLEKLİ LİMONATA TARİFİ

Yaz günlerinde rahatlıkla bulunabilecek çilekten limonata yapımı için, öncelikle bir bardak limonatayı blender içine dökmek gerekir.

Çilekli limonata tarifinde çileğin büyüklüğüne göre, 4-5 çilek yeterli olacaktır. Eğer daha çok meyve tadı istiyorsanız, blenderın içerisine daha çok çilek atabilirsiniz, bu tamamen yapan kişiye kalmıştır.

Blender içerisinde yaklaşık 40 saniye çektikten sonra, çilekli limonata bardağa almaya hazır olacaktır.

ÇİLEKLİ LİMONATA NASIL SERVİS EDİLİR?

Çileklerle beraber blender içerisinde çekilen limonata, bir bardağa doldurulur. Bardağa önce buz konur, üstüne limonata dökülür.

Süslemek için, meyveleri küp şeklinde kestikten sonra, küçük bir çöp şişe veya kürdana dizebilir ve bardağın üzerine koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.

