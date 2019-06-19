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Limonları kesmeden önce neden mikrodalgaya koymalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Limonlardan en iyi şekilde yararlanmak ve mümkün olduğunca fazla meyve suyu almak ister misiniz? O zaman sizin için mükemmel bir numaramız var.

Limonları kesmeden önce neden mikrodalgaya koymalısınız?

Satın aldığımız bazı limonlardan istediğimiz miktarda su çıkaramayız ve ne yazık ki paramız çöpe atmış oluruz. İşte sizi bu durumdan kurtaracak son derece etkili bir yöntemden bahsedeceğiz. Limonları bir süre mikrodalgada tutarak onlardan daha fazla limon suyu elde edebilirsiniz.

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Her şeyden önce limonları buzdolabında saklamanız gerektiğini unutmayın, böylelikle raf ömürlerini uzatmış olacaksınız. Limon suyuna ihtiyacınız olduğunda buzdolabından gerektiği kadar limon alın ve 20 saniye kadar mikrodalgaya koyun. 20 saniyenin sonunda limonu çıkarın ve tutabilecek sıcaklığa gelmesini bekleyin. Ardından limonu ortadan ikiye kesin ve suyunu sıkın. Normalden 5 kat daha fazla limon suyu çıkaracağınıza şahit olacaksınız! Limonları kesinlikle 20 saniyeden fazla mikrodalgada bekletmeyin.

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