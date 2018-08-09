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Lindsay Lohan'a Türk sevgili! Bakın o isim kim çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bir dönem Hollywood’un skandallar kraliçesi olarak tanınan son zamanlarda ise Yunan adası Mikonos'ta yaptığı yatırımlarda gündemde olan Lindsay Lohan'ın Murat Aslan ile birlikte aşk yaşıyor. Peki Murat Arslan kimdir?

Lindsay Lohan'a Türk sevgili! Bakın o isim kim çıktı

Yazar Metin Hara ile bir yıldır birlikte olan Adriana Lima'dan sonra bir dünya yıldızı daha gönlünü Türk erkeğine kaptırdı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre Mikonos'taki ada hayatını konu alan bir reality şov hazırlığında olan Lindsay Lohan, bir süredir yine adada tanıştığı Murat Aslan ile birlikte. Lindsay Lohan'ın bir hayranının açtığı Instagram hesabındaki samimi fotoğraflar ise ikili hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

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MİKONOS'TA TANIŞMIŞLAR

İşte Bülent Cankurt'un sürpriz aşkla ilgili kaleme aldığı o yaz... Önceki hafta sözüne güvendiğim bir arkadaşım; sekiz yıllık eşi Beyza Uyanoğlu'ndan geçen yıl boşanan Murat Aslan'ın, dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört ettiğini söyledi. Her yerde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarını öven, geçen yıl sık sık gelip Türkiye'deki kampları ziyaret eden Lindsay Lohan ile Murat Aslan'ın aşkı ne zaman başladı bilmiyorum ama fotoğraflardan çok mutlu oldukları belli. Bu arada arkadaşım çiftin Mikonos'ta tanıştığını söylemişti. Lohan'ın yeni reality şovunun çekimleri için Mikonos'ta olduğunu, aynı zamanda da tatil yaptığını öğrendim. Bu fotoğraflar iki gün önce Mikonos'ta çekildiğine göre, bu iddia da muhtemelen doğru. Bakalım bu aşk ne zaman dünya basınına düşecek...

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YENİ BİR PROGRAMA BAŞLIYOR

Öte yandan Yunan adası Mikonos'ta Lohan Beach House adıyla bir plaj açan Lindsay Lohan'ın, MTV'de yayınlanacak yeni bir reality şova başlayacağı konuşuluyor. Programda; sahibi olduğu plaj nedeniyle vaktinin büyük bölümünü Mikonos'ta geçiren güzel oyuncunun adadaki yaşamı ekrana gelecek. Ağustos'ta başlayacak çekimler öncesi plajda işleri çok sıkı tutan Lohan, önceki gün bir çalışanını, sosyal medya üzerinden kovmakla tehdit etmesiyle gündeme geldi.

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DENİZ AKKAYA İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Uludağ Kartanesi Otel’in sahibi Murat Aslan, Deniz Akkaya ile yaşadığı olaylı aşkla tanınmıştı. Deniz Akkaya 2005’te Murat Aslan’ın kendisini dövdüğünü ve kulağını sağır ettiğini söyleyerek dava açmıştı. Murat Aslan 1 yıl hapis almış bu da 9 bin TL para cezasına çevrilmişti.

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