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Lindsay Lohan’dan tepki çeken çıplak Playboy paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. 2011 yılında Playboy için verdiği pozu paylaşan Lohan'ın bu fotoğrafına tepki yağdı.

Lindsay Lohan’dan tepki çeken çıplak Playboy paylaşımı

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan 2011 yılında Playboy dergisine soyunmuş ve o yıl büyük sansasyona imza atmıştı. 1 milyon dolar karşılığında dergiye soyunan Lohan, çekimlerde Marilyn Monroe’nun daha önce verdiği pozları vermişti.

O dönem hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğraflardan birini yaklaşık iki saat önce Instagram hesabından paylaşan Lohan’a tepki yağdı.

lindsay

Daha önce ‘Müslüman oldum’ açıklamalarıyla dikkat çeken Lohan’ın paylaşımının altına ‘Sen nasıl Müslümansın?’, ‘Eğer Müslümansan böyle poz veremezsin’ gibi yüzlerce yorum yapıldı…


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