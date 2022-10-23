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Linet'in sütyensiz ceketli pozunu görenler şoke oldu! "Bu kim?"

23.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet son haliyle dikkat çekti. İç çamaşırsız giydiği ceketle pozlar veren Linet'i görenler şaştı. Efsane sesiyle beğeni toplayan Linet'i görenler "Bu kim?" demekten kendini alamadı.

Linet'in sütyensiz ceketli pozunu görenler şoke oldu! "Bu kim?"

Müzik dünyasının güçlü seslerinden Linet, Safa Gülsoy'a poz verdi. Bir süre kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde yer alan Linet, son haliyle dikkat çekti.

Kalça estetiği yaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara daha önce "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor" şeklinde cevap vermişti.

Ekran Alıntısı

Linet'in son hali de sosyal medyada gündem oldu. Linet'i görenler "Bu kim?", "Ebru Yaşar sandım","Gereksiz olmuş" yorumlarında bulundu.

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Linet magazin

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