Linet'in sütyensiz ceketli pozunu görenler şoke oldu! "Bu kim?"

Müzik dünyasının güçlü seslerinden Linet, Safa Gülsoy'a poz verdi. Bir süre kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde yer alan Linet, son haliyle dikkat çekti.

Kalça estetiği yaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara daha önce "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor" şeklinde cevap vermişti.

Linet'in son hali de sosyal medyada gündem oldu. Linet'i görenler "Bu kim?", "Ebru Yaşar sandım","Gereksiz olmuş" yorumlarında bulundu.



