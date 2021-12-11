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  4. Linet kesenin ağzını açtı! Evine ödediği kira dudak uçuklattı

Linet kesenin ağzını açtı! Evine ödediği kira dudak uçuklattı

11.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet fit hali ile övgü topluyor. Şarkıcı Linet, son olarak yeni evine ödediği kira ile gündeme geldi. Linet'in ev kirasını duyanlar inanaması!

Linet kesenin ağzını açtı! Evine ödediği kira dudak uçuklattı

Bir dönem kalçasına yaptırdığı operasyonla gündeme gelen şarkıcı Linet, şimdi ise evine ödediği kirayla adından söz ettirdi. İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet, daha sonra Türkiye'ye gelerek adını duyurdu.

AYLIK 40 BİN TL KİRA

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Linet şu sıralar yeni yılda vereceği konser için hazırlanıyor. Posta'nın haberine göre; Linet, aylık 40 bin TL kira ödeyeceği yeni evine geçtiğimiz hafta taşındı.

KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMIŞTI

Jennifer Lopez, Kim Kardashian gibi yabancı ünlülerin yaptırdığı kalça operasyonu için Linet ameliyat masasına yatmış ve kalçasına yağ enjekte ettirterek dolgu yaptırmıştı. Linet bir dönem geçirdiği operasyonla gündeme gelmiş ve o dönem çok konuşulmuştu. Linet bu operasyon için yaklaşık olarak 30 bin TL harcamıştı.

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Linet
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