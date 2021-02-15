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Lionel Messi, PSG'ye mi transfer oluyor?

15.02.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Lionel Messi, PSG'ye mi transfer oluyor?

Şampiyonlar Ligi'nde yarın dev bir karşılaşma oynanacak ve son 16 turu ilk maçında Barcelona, PSG'yi ağırlayacak. Bu maçla ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında ise Fransız ekibinin Arjantinli orta sahası Leandro Paredes çok ilginç bir açıklamada bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın akşam Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Adeta yıldızlar topluluğunun kapışacağı dev maçta iki takım da 10 Mart'taki rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

"SOYUNMA ODASINDA MESSİ'Yİ KONUŞTUK"

Paris Saint Germain adına maç öncesi düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Pochettino'nun yanında katılan Leandro Paredes, Messi sorularına çok ilginç bir cevap verdi ve "Messi'nin transferini PSG soyunma odasında çok fazla konuştuk. Ama bu akşam bu konunun detaylarına girmeyeceğim. Önemli olan maçı kazanmak" dedi.

3 sene önceki 6-1'lik mağlubiyet hakkında sorulan bir soruya da Paredes, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece skoru biliyorum" dedi. Paredes o dönem Roma'da forma giyiyordu. 26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Lionel Messi'nin de Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı...

İSTEDİĞİ TAKIMA GİDEBİLİR

Paredes'in maç öncesindeki bu açıklamasının ise Messi üzerindeki etkisi özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yaz aylarında kulüpten ayrılamayan ve istemeden takımda kalmak zorunda kalan Messi'nin Barcelona'yla olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Messi, şu anda da istediği bir kulüple Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde sözleşme imzalayabilir.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İngiliz basını Barcelona ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Lionel Messi'nin PSG'den haftalık 800 bin sterlinlik bir teklif aldığını öne sürdü.

Daily Star'da yer alan haberde Fransız ekibinin Messi'ye bu ücretin yanı sıra 40 milyon sterlinlik imza parası teklif ederek beklemeye geçtiği belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Katalan ekibinden ayrılmak isteyen ancak ayrılık sürecinde kulüple yaşadığı problemlerden ötürü kalmaya karar veren Messi, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 25 maçta 16 gol atarken, dört de asist yapmıştı.


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