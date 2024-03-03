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    4. Lisede mide bulandıran görüntüler: Ayaklarına fındık ezmesi sürüp yalattılar... Tepkiler çığ gibi büyüyor!

    Lisede mide bulandıran görüntüler: Ayaklarına fındık ezmesi sürüp yalattılar... Tepkiler çığ gibi büyüyor!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    03.03.2024 12:09
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    ABD'nin Oklohoma eyaletinde bir lisede kaydedilen görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada 50 milyondan fazla görüntülenme alan o anlarda lise öğrencilerinin, hayır amaçlı para toplama etkinliğinde farklı öğrencilerin ayaklarını yaladıkları görüldü... Mide bulandıran görüntüler anında viral olurken tepkiler çığ gibi büyüdü!

    Deer Creek Lisesi'nde kayda alınan görüntüler sonrası Teksas senatörü Ted Cruz olayı "çocuk istismarı" olarak değerlendirirken, üst düzey yetkililerden Ryan Walter ise olayla ilgili, "Bu iğrenç. Biz Oklohoma'daki okulları bu pislikten kurtaracağız. Kurumumuz soruşturma başlattı" dedi.

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    AYAKLARINI YALAYIP PARMAKLARINI EMDİ

    Ortaya çıkan görüntülerde bir kapalı spor salonunda oturan öğrenciler ayaklarına fındık ezmesi sürüp diğer öğrencilere emdirdi.

    Öğrenciler ayaklarındaki fındık ezmelerini tezahüratlar eşliğinde diğer öğrencilere yalattılar.

    İğrenç olay çevredeki öğrencilerin tezahüratları eşliğinde gerçekleşti.

    BAĞIŞ KAMPANYASIYMIŞ

    Deer Creek Lisesi öğrencilerinin böylesi mide bulandırna bir organizasyona neden imza attıkları ortaya çıktı.

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    Öğrencilerin çevrede hizmet veren ve engelli çalışanlara iş veren bir işletmeye destek amacıyla böyle bir yarışma düzenledikleri öğrenildi. Görüntülerin yaşandığı akşam 152 bin 830 dolar gelir elde edildiği öğrenilirken, okul yönetiminin olay anında öğrencileri takdir ettiği ortaya çıktı.

    Görüntülerin yayılmasının ardından özür mesajı yayınlayan okul yönetimi, "Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gerçeği yansıtmıyor. Çocuklarımızı korumak bizim görevimizdi ve bunu yapamadığımız için özür dileriz" söyleminde bulundu.


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    Anahtar Kelimeler:
    abd lise
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