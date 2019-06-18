Lisinia'da lavantalar açtı, ziyaretçiler akın etti

Kuruma tehdidiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla başlatılan 'Lavanta Deresi Projesi' kapsamında Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde dikilen lavanta çiçekleri açtı. Göl kıyısındaki lavantaların mor rengiyle gölün eşsiz mavisi buluşunca ortaya doyumsuz bir manzara çıktı. Yurt içi ve dışından çok sayıda tatilci de bu eşsiz güzelliği görmek için bölgeye akın etmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçiler lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören yaban hayvanlarını da görme fırsatı buluyor.

