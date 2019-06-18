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Lisinia'da lavantalar açtı, ziyaretçiler akın etti

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 18.06.2019 09:56 | Son Güncelleme

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda lavantalar açtı. Burdur Gölü kıyısındaki mor lavantaları görmeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, bu yıl bölgeyi 300 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini belirtirken, Ramazan Bayramı tatilinden bu yana 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Lisinia'da lavantalar açtı, ziyaretçiler akın etti

Kuruma tehdidiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla başlatılan 'Lavanta Deresi Projesi' kapsamında Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde dikilen lavanta çiçekleri açtı. Göl kıyısındaki lavantaların mor rengiyle gölün eşsiz mavisi buluşunca ortaya doyumsuz bir manzara çıktı. Yurt içi ve dışından çok sayıda tatilci de bu eşsiz güzelliği görmek için bölgeye akın etmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçiler lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören yaban hayvanlarını da görme fırsatı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lisinia lavanta

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