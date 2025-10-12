Listeye bakan ilk Montella'yı gördü! Herkes bu sıralamayı konuşuyor: Dudak uçuklatan rakam

Adana Defterdarlığı, 2024 vergilendirme döneminde il genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Listenin ilk sırasında yer alan isim dikkat çekti.

İLK SIRADA MONTELLA!

A Milli Takım'ın çalıştırıcısı Montella, 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Adana Geneli İlk 100 Sıralaması'nda birinci sırada yer aldı.

VERGİ TUTARI AÇIKLANDI

Montella'nın tahakkuk ettiği vergi tutarı 60 milyon 814 bin 988 TL 12 kuruş olarak açıklandı.

Montella'nın ardından ikinci ve üçüncü sırada yer alan mükelleflerin isimleriyle tahakkuk tutarları açıklanmadı.

Dördüncü sırada 19 milyon 705 bin 736 TL 41 kuruş ile turunçgil yetiştiricisi Bülent Özler yer aldı.

İşte o liste: