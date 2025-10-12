SPOR

Listeye bakan ilk Montella'yı gördü! Herkes bu sıralamayı konuşuyor: Dudak uçuklatan rakam

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella bu kez farklı bir rekorla gündeme geldi. Montella, vergi mükellefleri sıralamasındaki yeriyle dikkat çekti.

Adana Defterdarlığı, 2024 vergilendirme döneminde il genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Listenin ilk sırasında yer alan isim dikkat çekti.

İLK SIRADA MONTELLA!

A Milli Takım'ın çalıştırıcısı Montella, 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Adana Geneli İlk 100 Sıralaması'nda birinci sırada yer aldı.

Listeye bakan ilk Montella yı gördü! Herkes bu sıralamayı konuşuyor: Dudak uçuklatan rakam 1

VERGİ TUTARI AÇIKLANDI

Montella'nın tahakkuk ettiği vergi tutarı 60 milyon 814 bin 988 TL 12 kuruş olarak açıklandı.

Listeye bakan ilk Montella yı gördü! Herkes bu sıralamayı konuşuyor: Dudak uçuklatan rakam 2

Montella'nın ardından ikinci ve üçüncü sırada yer alan mükelleflerin isimleriyle tahakkuk tutarları açıklanmadı.

Dördüncü sırada 19 milyon 705 bin 736 TL 41 kuruş ile turunçgil yetiştiricisi Bülent Özler yer aldı.

İşte o liste:

Listeye bakan ilk Montella yı gördü! Herkes bu sıralamayı konuşuyor: Dudak uçuklatan rakam 3

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır


