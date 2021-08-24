MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lizzo: Deodorant kullanmayı bıraktım ve artık daha iyi kokuyorum

Lizzo: Deodorant kullanmayı bıraktım ve artık daha iyi kokuyorum

24.08.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Lizzo da kişisel temizlik tartışmasına dahil oldu. Ünlü rap'çi, artık deodorant kullanmayı bıraktığını söyleyerek, "Daha iyi kokuyorum” dedi.

Lizzo: Deodorant kullanmayı bıraktım ve artık daha iyi kokuyorum

Ünlü şarkıcı Lizzo, bir süredir ünlüler dünyasında süren temizlik tartışmasına dahil oldu. 33 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, tıpkı Oscar’lı aktör Matthew McConaughey gibi, artık deodorant kullanmayı bıraktığını açıkladı.

SPL5189425_007

Time dergisi tarafından 2019 yılında 'Yılın Eğlence Kişisi' seçilen Lizzo, Instagram hikayesinde McConaughey’e gönderme yaparak, “Onunla aynı fikirdeyim. Deodorant kullanmayı bıraktım ve daha iyi kokuyorum” dedi.

SPL5135679_001

"30 YILDIR DEODORANT KULLANMIYORUM"

51 yaşındaki Amerikalı aktör Matthew McConaughey, 30 yıldır deodorant kullanmadığını açıklamıştı.

SPL5143172_001

Oscar ödüllü aktör daha önce, 2008'de Fool's Gold filmini çekerken vücut spreyine olan nefretinin ortaya çıktığını ve rol arkadaşı Kate Hudson'ın birlikte film çekerken kendisine sprey sıkmasını istediğini açıklamıştı.
SPL5149935_001

McConaughey, Hudson’la ilgili konuşurken, “Sürekli doğal deodorant olarak kaya tuzu getirip bana, ‘Lütfen bunu sürer misin?’ diyordu. Ama hiçbir zaman sürmedim. Kolonyaya, deodoranta karşıyım!” diye konuşmuştu.

SPL5135301_007

"GÜNDE BİRDEN FAZLA YIKANIYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan ünlü aktör, koku sürmeye karşı olduğunu söylese de, kişisel temizliğine önem verdiğini, günde birden fazla defa yıkandığını, günde beş kez dişlerini fırçaladığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu...Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu...
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
Tatil pozlarıyla hayranlarının dikkatini çektiTatil pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti
Anahtar Kelimeler:
Lizzo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.