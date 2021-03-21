Lizzo yeni projesini neon rengi bikinisiyle duyurdu

Amerikalı şarkıcı Lizzo, şarkılar ve klipleri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Beden pozitifliği savunucularından olan Lizzo, Amazon Studios ile işbirliğinden ortaya çıkacak olan programı için sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

Grammy ödüllü şarkıcı, model ve dansçılara seslendi. 32 yaşındaki eğlenceli şarkıcı hazırladığı reality şovda, hayallerine ulaşmak isteyen model ve dansçılara yer vereceğini söyledi.

Lizzo gönderisinde şunları söyledi:

'BUNU BEKLİYORUM! Dansçı veya model misiniz? Yetersiz temsil edildiğinizi ve takdir edilmediğinizi hissettiniz mi? O ZAMAN SİZİ ARIYORUM! Güzel yetenekli büyük grrrl'lerden oluşan rüya takımımı bulma zamanı ve @ amazonstudios bu yolculukta size grrrl'e yardım ediyor! Oyunu değiştirme zamanı'

Henüz adı açıklanmayan programın yapımcısı ve sunucusu olarak karşımıza çıkacak olan Lizzo, programın yayın tarihini de açıklamadı.

