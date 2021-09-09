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Logo Yazılım, Bilişim 500’de liderliğini korudu

09.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Logo Grup CEO’su Buğra Koyuncu: - "Logo Yazılım olarak, işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artırmaya yönelik kurumsal yazılımlar geliştiriyor, daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım, bilişim sektöründeki lider rolünü Bilişim 500 Ödülleri’nde aldığı ödüllerle bir kez daha teyit etti.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Bilişim 500 Araştırması’na başvuran Türkiye Merkezli yazılım üreticileri arasında "ERP" ve "e-dönüşüm" kategorilerinde birinci oldu.

Logo Yazılım, BT Haber tarafından her yıl düzenlenen "Bilişim 500 Plus-Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda, son 4 yıllık geleneği bozmayarak, Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde, "Yılın e–fatura, e–defter, e-arşiv hizmeti kategori birincisi" ve "Yılın ERP yazılımı kategori birincisi" ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, Bilişim 500 Araştırması’na başvuran Türkiye Merkezli yazılım üreticileri arasında ERP ve e-dönüşüm kategorilerinde lider olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, tüm sektörlerde ve kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün giderek ivmelendiğini belirtti.

Koyuncu, şirketlerin değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabette öne geçebilmek için ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini dijitalleştirerek dönüştürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bulut bilişimin getirdiği fırsatlar ile yer ve zamandan bağımsız iş yapmak önem kazanıyor, zaman ve mekan kavramları ortadan kalkıyor. Şirketler kullandıkları sistemlere her an, her yerden erişebiliyor. Biz de Logo Yazılım olarak, işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artırmaya yönelik kurumsal yazılımlar geliştiriyor, daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz. Sahada yanlarında oluyor, verdiğimiz eğitimlerle bilgi birikimlerine katkıda bulunuyor, sorunlarına özel çözümler getirmek için destek oluyoruz. Dijital dönüşüme öncülük eden e-devlet uygulamaları için önemli yatırımlar yapıyor, her türlü mevzuatın fiili hayatta kullanımına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müşteri deneyimi odağımızı geliştirerek tüm süreçlerimizde müşteri ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi hedefliyoruz."

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