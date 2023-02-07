YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Çorba Tarifleri
  4. Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak ezogelin çorbası nasıl yapılır?

07.02.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorba tarifleri kış aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor. Her akşam içinizi ısıtacak farklı çorba tarifleri arıyorsanız ezogelin çorbasını da denemeniz gerekiyor. Ezogelin çorbası enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Ezogelin çorbası tarifi en sevilen çorbalar arasında yer alıyor.

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon 116kal

Lokantalarda içtiğiniz ezogelin çorbalarını evde yapamayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi içen herkesin favorisi oluyor. Bu enfes lezzeti kaçırmamanız gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 çay bardağı kırmızı mercimek
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 9 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Servisi için:
  • 1/2 adet limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

TARİF

  • Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın.
  • 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın.
  • Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin.
  • Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
  • Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.
  • Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin.
  • 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun.
  • Kavrulan sosunuzu ocaktan alın.
  • Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin.
  • Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin.
  • Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her mevsim yapılır: Pirinçli yoğurt çorbası tarifiHer mevsim yapılır: Pirinçli yoğurt çorbası tarifi
Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?
Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...
Anahtar Kelimeler:
ezogelin ezogelin çorbası ezogelin çorbası tarifi lokanta nasıl yapılır tarifi tarif

En Çok Okunan Haberler

Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında

Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında

Enkaz altında! "Orada hiç kimse yok"

Enkaz altında! "Orada hiç kimse yok"

Enkaz altından arayan anneden kahreden haber! "Bebeği donarak ölmüş"

Enkaz altından arayan anneden kahreden haber! "Bebeği donarak ölmüş"

Yardım çığlığı! "Kızımın olduğu yere ekipler gitti ama..."

Yardım çığlığı! "Kızımın olduğu yere ekipler gitti ama..."

Kahreden sözler! "Yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var"

Kahreden sözler! "Yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var"

Deprem çantasına konulması gereken yiyecekler

Deprem çantasına konulması gereken yiyecekler

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.