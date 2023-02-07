Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Çorba tarifleri kış aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor. Her akşam içinizi ısıtacak farklı çorba tarifleri arıyorsanız ezogelin çorbasını da denemeniz gerekiyor. Ezogelin çorbası enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Ezogelin çorbası tarifi en sevilen çorbalar arasında yer alıyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.