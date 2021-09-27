Lokanta usulü kuru fasulye tarifi! Etli kuru fasulye nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktası...

Türk mutfağını olmazsa olmazı, baş taşı etli kuru fasulyeyi sevmeyen yoktur. Yanında pilav ve soğan varsa zaten tadından yenmez. Sizlere parmaklarınızı yedirecek lokanta usulü etli kuru fasulye tarifi vereceğiz. Bu tariften sonra bir daha dışarda kuru fasulye yemeyeceksiniz. İşte mükemmel bir etli kuru fasulye için malzemeler ve püf noktalar…

LOKANTA USULÜ ETLİ KURU FASULYE TARİFİ

Lokanta usulü etli kuru fasulyeyi yapmak için öncelikle fasulyenin kalitesi çok önemli. Bir diğer önemli husus ise mutlaka fasulye yapmadan bir gece önce tuzlu suda bekletin. Böylece hem kabuklarından arınacak, hem de daha kolay pişecek. İşte etli kuru fasulye için malzemeler….

MALZEME LİSTESİ

2,5 su bardağı kuru fasulye

300 gram kuşbaşı et

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı tereyağ

1 büyükbaş kuru soğan

Yarım yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

10 su bardağı sıcak su

2 orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1,5 tatlı kaşığı tuz

ETLİ KURU FASULYENİN YAPILIŞI

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kuru fasulyelerinizi geceden ıslatın. Şişen fasulyelerin suyunu süzüp, iyice yıkadıktan sonra tencereye koyun. Üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su koyun.

Haşlanırken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın. Bu işlem fasulyenin gaz yapmaması için önemli. Daha sonra bazı fasulyelerin yukarı çıktığını göreceksiniz dibe çökmesi için az bir şey daha soğuk su ekleyin.

Daha sonra başka bir tencerede eti sıvı yağ ile kavurun. Suyunu çeken ete soğan ve tereyağı ekleyin. Soğanlar kavrulduktan sonra kıvam alması için yarım yemek kaşığı un ekleyin. Daha sonra ise 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Kokusu çıkan salçanın ardından 2 litre su ekleyin.

Haşlanan fasulyeleri süzüp, yıkadıktan sonra pişen sosla buluşturun. 15 -20 dakika fasulye ve etleri bir arada pişirin. Bu aşamada küçük küçük doğradığınız domates ve biberleri ekleyin. Baharatlar için 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ekleyin. 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin. Afiyet olsun.



