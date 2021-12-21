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Lokantada yenen kuru fasulye gibi olmuyorsa evde de lokanta usulü kuru fasulye yapmak mümkün!

21.12.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar soğudu, kış iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Kış aylarıyla birlikte yaz sebzelerine veda edip kış sebzelerinin yanında doyurucu bakliyatlar da sofralarda yerini alıyor. Kuru fasulye, hiç şüphesiz bakliyatların en sevilenlerinden. Sizin için de en lezzetli kuru fasulye lokantada yenen ise sizi lokanta usulü kuru fasulye tarifini denemeye davet ediyoruz.

Lokantada yenen kuru fasulye gibi olmuyorsa evde de lokanta usulü kuru fasulye yapmak mümkün!

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bakliyatlar sizi soğuk kış günlerinde hastalıklardan koruyor. Kış aylarında sıcacık ve doyurucu özellikleriyle sofralarda sıkça tercih edilen bakliyatların kraliçesi kuru fasulyenin de Türk mutfağı'nda yeri çok başka. Her nasılsa mütevazi lokantalarda yenen kuru fasulyenin tadı ayrı bir güzel oluyor. Aynı lezzeti evde de yakalamak isteyenler için enfes bir tarif hazırladık.

LOKANTA USULÜ KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 su bardağı kuru fasulye

  • Fasulyeleri haşlamak için yaklaşık 1,5 litre su

  • 2 adet kuru soğan

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tutam tuz

  • Kimyon ve karabiber

  • 1 litre sıcak su

  • Üzeri için pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Tarifi uygulamaya başlamadan önce fasulyeyi bir gece önceden ıslatmanız gerekiyor. Bir kabın içerisine fasulyeleri alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 12 saat bekletin.

  • Ertesi gün fasulyeleri bir tencereye koyun, üzerine 1 litre su ekleyin. Yaklaşık 40 dakika haşlayın.

  • Fasulye kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri, sonradan gaz yapmaması için alın.

  • Kaynadıktan sonra fasulyeleri süzerek bir kenarda bekletin.

  • Derin bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı koyun.

  • Tereyağının üzerine küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyin.

  • Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavurun, daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin.

  • Bu şekilde biraz kavurduktan sonra haşladığınız fasulyeleri tencereye alın.

  • Üzerine kimyon, karabiber ve tuzu da ekleyin.

  • Tüm baharatları da ekledikten sonra en son 1 litre sıcak suyu fasulyelerin üzerine dökün.

  • Fasulyeler sıcak su ile özdeşleşene kadar, orta ateşte en az 25 dakika daha pişirin. Kıvam aldığında fasulyelerin piştiğini anlayabilirsiniz.

  • Kapağı kapalı bir şekilde dinlendirdikten sonra lokanta usulü fasulyenizi servis tabağına alın. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

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