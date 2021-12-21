Lokantada yenen kuru fasulye gibi olmuyorsa evde de lokanta usulü kuru fasulye yapmak mümkün!

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bakliyatlar sizi soğuk kış günlerinde hastalıklardan koruyor. Kış aylarında sıcacık ve doyurucu özellikleriyle sofralarda sıkça tercih edilen bakliyatların kraliçesi kuru fasulyenin de Türk mutfağı'nda yeri çok başka. Her nasılsa mütevazi lokantalarda yenen kuru fasulyenin tadı ayrı bir güzel oluyor. Aynı lezzeti evde de yakalamak isteyenler için enfes bir tarif hazırladık.

LOKANTA USULÜ KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı kuru fasulye

Fasulyeleri haşlamak için yaklaşık 1,5 litre su

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tutam tuz

Kimyon ve karabiber

1 litre sıcak su

Üzeri için pul biber

HAZIRLANIŞI