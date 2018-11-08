Lokma tarifi: Çıtır çıtır mis gibi lokma tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Lokma, kelime olarak Arapça kökenli olup bir yudum, bir parça anlamına gelir. Zamanında Osmanlı Sarayı’na ait olan, şimdilerde ise sokaklarda bolca yapılıp satılan, özellikle İzmir lokması adıyla meşhur olan bu tatlıyı evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Lokma, ister şerbetli ister şerbetsiz ve tuzlu olarak tüketilebilir. Peki lokma nasıl yapılır? Lokma tarifinin püf noktaları nelerdir? Çıtır çıtır olması için ne yapmak gerekir? İşte videolu anlatımı ile lokma tarifi... LOKMA TARİFİ Un, maya, tuz ve şekerle hazırlanan lokma, sıvı yağda kızartılarak şerbetle tatlandırılarak yapılır. Bir parça anlamına gelen lokma, küçük ve sade bir tatlı olmasına rağmen ülkemizde çok sevilmekte ve keyifle tüketilmektedir. Sokaklardan yayılan buram buram lokma tatlısı kokusu bile sizi kendinize çeker. Lokmanın bilinen iki çeşidi vardır. Saray lokması, ortası delik olacak şekilde yapılanı ve İzmir lokması ise küçük küre olacak şekilde yapılanıdır. İzmir kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak anılan lokma, özel günlerde sokaklarda ücretsiz olarak yapılıp dağıtılmaktadır. Lokmanın şerbetsiz olarak pişirilip tuzlu olarak yapılmış haline pişi denir. Bir de Ankara’da yapılan Bırtlak adı verilen bir lokma türü daha vardır.

4 – 6 kişilik lokma için gereken malzemeler şöyledir; 3 su bardağı un 2 su bardağı su 1 paket instant maya 1 tatlı kaşığı şeker 1 silme çay kaşığı tuz 2 su bardağı şeker 1,5 su bardağı su 1 dilim limon LOKMA NASIL YAPILIR? Öncelikle lokmanın şerbetini hazırlayarak işe başlıyoruz. Küçük ama derin boyda bir tencere içerisine iki su bardağı şekeri döküp, 1,5 su bardağı da suyu ekleyin. Şerbetin daha yoğun bir kıvamının olması için içerisine bir dilim limon ilave edin. Kaynayan ve kıvamını alan şerbeti soğuması için bir kenara bırakıyoruz. Sıra lokma tatlısının hamurunu hazırlamaya geldi. Bunun için seçtiğiniz kabın içerisine üç su bardağı unu, iki su bardağı suyu, bir paket mayayı, bir tatlı kaşığı şekeri ve son olarak bir çay kaşığı tuzu ilave edin. Ardından bir çırpma teli ya da bir mikser yardımı ile bu malzemeleri iyice karıştırın. Kek hamurundan daha yoğun bir kıvam elde edinceye kadar çırpma işlemini sürdürün. Hamuru bir saat kadar mayalanması için bir kenara alın. Hamurun mayalanmasının ardından büyük bir tencerenin içerisine sıvı yağı ilave edin ve iyice kızmasını bekleyin. Hamur parçalarının yağın içinde yüzüyormuş gibi olacak şekilde yağ olmasına dikkat edin.

İyice kabardığından emin olduğunuz dinlenmiş hamurunuzdan ufak bir parça koparın ve elinizle yumruk yapın yumruğunuzun üzerinde kalan parçayı iyice kızaran yağın içerisine atın ve hamurun tamamı bitinceye dek bu işlemi yapın. Hamurların iyice kızarması önemli. Bu arada kevgir ile hamur parçalarını çevirmeyi ihmal etmeyin. Tamamen kızaran hamurları kevgirle iyice süzerek soğumaya bıraktığımız şerbetin içine atın. İki dakika kadar şerbetin içinde tutup sonra bir servis tabağına dizin. Tüm hamur bitene kadar bu işleme devam edin. Püf Noktası Şerbetin soğuması önemli. Bu yüzden ilk olarak şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Lokmayı yaptıktan sonra kalan şerbeti üzerine dökerek şerbeti iyice çekmesini bekleyebilirsiniz. Hamuru yumruğunuzun üzerinden alırken yağlı kaşık kullanmanız daha pratik olacaktır. Hamurun mayalanması için en az bir saat bekleyin. LOKMA TATLISI KAÇ KALORİ? Lokma tatlısı ne kadar hafif görünse de sonuçta hamurdan yapılması ve şerbetli olması nedeniyle diyet yapanlara pek uygun bir tercih olmayabilir. Çünkü bir adet lokma tatlısı yaklaşık 78 kaloridir.

İZMİR LOKMA TARİFİ Lokma denilince ilk akla gelen İzmir oluyor. Meşhur İzmir lokma tatlısı diyerek satılan ve çıtır çıtır lokmanın tadını evinizde çıkarabilirsiniz. Aynen sokakta aldığınız kadar lezzetli İzmir lokma tatlısı yapmak için kolları sıvayın. Yukarıdaki video ile birlikte İzmir lokma tatlısı tarifine başlıyoruz. İşte gereken malzemeler; Malzeme Listesi 1 tatlı kaşığı toz maya 1 tatlı kaşığı toz şeker 1/2 su bardağı ılık su 2 su bardağı un 1 çay kaşığı tuz 1 adet yumurta 1 su bardağı su 2 su bardağı ayçiçeği yağı (kızartmak için) 2 su bardağı su (şurup için) 2,5 su bardağı toz şeker (şurup için) 1 tatlı kaşığı limon suyu (şurup için) göz kararı tarçın NASIL YAPILIR? Öncelikle 1 tatlı kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı ılık suyu karıştırarak toz mayayı içine ekleyelim ve 10 dakika kadar mayanın kabarıp, kıvama gelmesini bekleyelim. Bu arada hamur için derin bir karıştırma kabının içine unu eleyelim ve üzerine tuz ekleyelim. Unun içerisine kabaran sulu mayayı, yumurta ve bir su bardağı su ekleyerek hamuru çırpalım.

Muhallebi kıvamında, cıvık, sulu bir hamur elde etmemiz gerekir. Hamuru 30 dakika dinlenmeye, iyice mayalanmaya bırakalım. Bu arada su ve toz şekeri beraberce bir tencerenin içine koyup, orta hararetli ateşte şeker iyice eriyip şurup koyulaşıncaya kadar kaynatalım. Şurup koyulaşınca limon suyunu ekleyelim. Kızartma tavasına yağı koyup kızdıralım. Avucumuza aldığımız cıvık hamuru avucumuzun içinde sıkalım, elimizin üstünde iri fındık büyüklüğünde parçayı tatlı kaşığı ile alıp kızgın yağın içine bırakalım. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Hamurun kaşığa yapışmaması için her seferinde kaşığı sıvı yağa batırın. Kızarmış lokmaları bir kevgir yardımıyla tavadan alın ve soğuk şerbetin içine atın. 10 dakika şerbette bekletip üzerine tarçın serperek servis yapın. PEYNİRLİ LOKMA TARİFİ Şerbetli olanı kadar tuzlu lokma da sevilerek tüketilir. Günün her vaktinde yiyebileceğiniz, misafirlerinize ikram edebileceğiniz peynirli lokma tarifini mutlaka denemelisiniz. İçine katılan peynirin yerine farklı malzemeler koyarak veya hiçbir şey koymadan sade bir şekilde yapabilirsiniz.