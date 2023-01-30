Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi! Gürcü mutfağına özel hengel mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gürcü mutfağına özel bir tarif olan hengel mantısı ana yemek için oldukça nefis bir seçenek... Patatesleri haşlayarak hazırlanan bir lezzet olan hengel tatlısı hingel, hınkal isimleriyle de biliniyor. Bu tarif, ağızda dağılan tadıyla deneyenlerin favorisi arasına giriyor. İşte hengel mantısı tarifi...
Bu tarif un, yumurta, patates, gibi temel malzemelerle hazırlanıyor. 30 dakikada hazırlanıp 30 dakikada pişen bu tarif, üzerine mantı sosu da eklendiğinde çok daha leziz oluyor. İşte hengel mantısı tarifi...
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık su
Aldığı kadar un
3-4 orta boy patates
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Tereyağı
Su
TARİF
Patatesleri haşlayın ve ezin.
Ardından karabiber, tuz, kırmızı toz biberi karıştırıp soğumaya bırakın.
1 yumurta, 1 su bardağı ılık su ile çırpıp tuz ilave edin.
Üzerine yavaş yavaş un ekleyin. Kulak memesinden biraz daha katı kıvamda bir hamur elde edin ve dinlenmeye bırakın.
Dinlenen hamurdan 3 beze yapın. Bezeleri mantı hamuru gibi açın. Çay bardağı ile yuvarlaklar kesin.
Yuvarlağın ortasına patates püresinden çay kaşığı ile koyun ve yarım ay şeklinde sıkıca kapatın.
Bol tuzlu sıcak suda haşlayın.
Piştikten sonra, soğuk sudan geçirin ve süzün.
Üzerinde tereyağı kızdırın, toz biber ekleyin ve sıcak sıcak dökün.
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