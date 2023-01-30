Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi! Gürcü mutfağına özel hengel mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Bu tarif un, yumurta, patates, gibi temel malzemelerle hazırlanıyor. 30 dakikada hazırlanıp 30 dakikada pişen bu tarif, üzerine mantı sosu da eklendiğinde çok daha leziz oluyor. İşte hengel mantısı tarifi...

MALZEMELER 1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

3-4 orta boy patates

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Tereyağı

Su

TARİF Patatesleri haşlayın ve ezin.

Ardından karabiber, tuz, kırmızı toz biberi karıştırıp soğumaya bırakın.

1 yumurta, 1 su bardağı ılık su ile çırpıp tuz ilave edin.

Üzerine yavaş yavaş un ekleyin. Kulak memesinden biraz daha katı kıvamda bir hamur elde edin ve dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamurdan 3 beze yapın. Bezeleri mantı hamuru gibi açın. Çay bardağı ile yuvarlaklar kesin.

Yuvarlağın ortasına patates püresinden çay kaşığı ile koyun ve yarım ay şeklinde sıkıca kapatın.

Bol tuzlu sıcak suda haşlayın.

Piştikten sonra, soğuk sudan geçirin ve süzün.

Üzerinde tereyağı kızdırın, toz biber ekleyin ve sıcak sıcak dökün.



