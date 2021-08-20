Lokum gibi yumuşak et pişirmenin püf noktası! Ünlü şeflerde bu yöntemi kullanıyormuş

Eti kızartmak istiyorsanız ızgara, sulu yemekte yapmak istiyorsanız güveç kullanabilirsiniz. Hatta haşlayarak eti elde ettiğiniz et suyla yemeklerinizi aromalandırabilirsiniz. Lokum gibi et pişirmenin birçok yöntemi bulunuyor. Etin doğru kesimi, süresi, marine edilmesi, limon veya sirke kullanılması gibi pratik öneriler yer alıyor. Bu yöntemlere rağmen etin kurumasından şikayet ediyorsanız size daha önce hiç duymadığınız bir mutfak tüyosu vereceğiz.

KURUYAN ETLER ZİYAN OLMASIN

Etleri çok uzun süre pişirdiyseniz ince dilimler halinde kesin, bir tabağa koyun, üzerine soğan ve domates parçaları ekleyin. Son adımda ise biraz bitkisel yağ, limon suyu ve sirke ilave edin. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmen et yeniden sulu hale gelecektir.



