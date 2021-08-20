YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lokum gibi yumuşak et pişirmenin püf noktası! Ünlü şeflerde bu yöntemi kullanıyormuş

Lokum gibi yumuşak et pişirmenin püf noktası! Ünlü şeflerde bu yöntemi kullanıyormuş

20.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et, en çok tüketilen protein gruplarından bir tanesidir. Hemen hemen her yemekte görebileceğimiz etin pişirilmesi de ayrı bir ustalık gerektiriyor. Eğer pişirdiğiniz et sululuğunu kaybederek kuruduysa hiç üzülmeyin, çözümü çok basit! Bu mutfak tüyosu misafirlerinizin parmaklarını yiyeceği et yemekleri yapmanızı sağlayacak.

Lokum gibi yumuşak et pişirmenin püf noktası! Ünlü şeflerde bu yöntemi kullanıyormuş

Eti kızartmak istiyorsanız ızgara, sulu yemekte yapmak istiyorsanız güveç kullanabilirsiniz. Hatta haşlayarak eti elde ettiğiniz et suyla yemeklerinizi aromalandırabilirsiniz. Lokum gibi et pişirmenin birçok yöntemi bulunuyor. Etin doğru kesimi, süresi, marine edilmesi, limon veya sirke kullanılması gibi pratik öneriler yer alıyor. Bu yöntemlere rağmen etin kurumasından şikayet ediyorsanız size daha önce hiç duymadığınız bir mutfak tüyosu vereceğiz.

KURUYAN ETLER ZİYAN OLMASIN

Etleri çok uzun süre pişirdiyseniz ince dilimler halinde kesin, bir tabağa koyun, üzerine soğan ve domates parçaları ekleyin. Son adımda ise biraz bitkisel yağ, limon suyu ve sirke ilave edin. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmen et yeniden sulu hale gelecektir.

Meğer bu kadar basitmiş! Pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtayı soymak saniyeler sürüyorMeğer bu kadar basitmiş! Pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtayı soymak saniyeler sürüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı araştırma! Yiyeceklerin yaşam süresiyle bağlantısı ortaya konulduÇarpıcı araştırma! Yiyeceklerin yaşam süresiyle bağlantısı ortaya konuldu
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Bu kadar basitmiş! Haşlanmış yumurtayı 10 saniyede soyunBu kadar basitmiş! Haşlanmış yumurtayı 10 saniyede soyun
Anahtar Kelimeler:
et pişirme yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Aşı olmuyor! Zorunlu PCR testi kararı sonrası tepki çeken sözler

Aşı olmuyor! Zorunlu PCR testi kararı sonrası tepki çeken sözler

Bu kadar basitmiş! Haşlanmış yumurtayı 10 saniyede soyun

Bu kadar basitmiş! Haşlanmış yumurtayı 10 saniyede soyun

Çikolata krizine pratik çözüm! 15 dakikada hazırlanıyor

Çikolata krizine pratik çözüm! 15 dakikada hazırlanıyor

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.