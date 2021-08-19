YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Meğer bu kadar basitmiş! Basit pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtayı soymak saniyeler sürüyor

Meğer bu kadar basitmiş! Basit pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtayı soymak saniyeler sürüyor

19.08.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltının en sevilen yiyeceklerinden biri yumurtadır. Özellikle pazar kahvaltısında sofranın başına oturan aile fertleri yumurta tokuşturma eylemini mutlaka yapar. Yumurtanın kabukları çatladıktan sonra ise asıl zor işlem başlar. Haşlanmış yumurtaların kabuklarını soymak bazen tam bir eziyet olabiliyor. Vereceğimiz tüyo sayesinde artık saniyeler içinde bu sorunu çözebilirsiniz.

Meğer bu kadar basitmiş! Basit pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtayı soymak saniyeler sürüyor

Kaliteli ve ucuz protein kaynağı olan yumurta, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyicidir. Kalp sağlığını koruyan, kas gelişimini destekleyen ve kilo kontrolüne yardımcı olan yumurtayı sabah kahvaltılarında tüketmek uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

Yumurta: Faydaları nelerdir?Yumurta: Faydaları nelerdir?

SODA VEYA SİRKE EKLEYİN

Sağlık açısından önemli olan yumurtanın tavsiye edilen pişirme yöntemi ise genellikle haşlamadır. Yumurtanın 5-6 dakikadan fazla haşlanmaması gerekir. Bu sürenin uzaması besin değerlerini kaybetmesine neden olur. Yumurtanın kabuklarının daha kolay bir şekilde soyulması için ise haşlama suyuna soda ya da sirke eklemeyi unutmayın. Bu maddeler kabukların içine girerek daha kolay bir şekilde zarından ayrılmasını sağlar.

Çikolata krizine pratik çözüm! 15 dakikada hazırlanan çikolatalı kurabiye tarifiÇikolata krizine pratik çözüm! 15 dakikada hazırlanan çikolatalı kurabiye tarifi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Domatesli pilav yapmak sanıldığı kadar zor değil! İşte tane tane domates pilavı tarifiDomatesli pilav yapmak sanıldığı kadar zor değil! İşte tane tane domates pilavı tarifi
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Cimrilikten doğdu! İcat edilme amacı tamamen farklıymış Cimrilikten doğdu! İcat edilme amacı tamamen farklıymış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Güzel oyuncu beklenen paylaşımı yaptı

Güzel oyuncu beklenen paylaşımı yaptı

Sezonu Miami’de açtı, Alaçatı’da devam ediyor

Sezonu Miami’de açtı, Alaçatı’da devam ediyor

Kendisini minik lezzeti büyük! Tam bir şölen sunuyor

Kendisini minik lezzeti büyük! Tam bir şölen sunuyor

Su içmeyi unutuyorsanız, bir de bu şekilde deneyin!

Su içmeyi unutuyorsanız, bir de bu şekilde deneyin!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ünlü kafelerin en çok tercih edilen lezzeti! Bakın sırrı neymiş

Ünlü kafelerin en çok tercih edilen lezzeti! Bakın sırrı neymiş

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.