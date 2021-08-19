Meğer bu kadar basitmiş! Basit pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtayı soymak saniyeler sürüyor

Kaliteli ve ucuz protein kaynağı olan yumurta, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyicidir. Kalp sağlığını koruyan, kas gelişimini destekleyen ve kilo kontrolüne yardımcı olan yumurtayı sabah kahvaltılarında tüketmek uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

SODA VEYA SİRKE EKLEYİN

Sağlık açısından önemli olan yumurtanın tavsiye edilen pişirme yöntemi ise genellikle haşlamadır. Yumurtanın 5-6 dakikadan fazla haşlanmaması gerekir. Bu sürenin uzaması besin değerlerini kaybetmesine neden olur. Yumurtanın kabuklarının daha kolay bir şekilde soyulması için ise haşlama suyuna soda ya da sirke eklemeyi unutmayın. Bu maddeler kabukların içine girerek daha kolay bir şekilde zarından ayrılmasını sağlar.



