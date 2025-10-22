Mynet Trend

Londra'da kanalizasyona kahve döken Türk'e ceza kesildi! Belediye açıklama yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt, kahvesini kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle 150 sterlin para cezası aldı.

İngiltere’de kahve dökmek çevre suçu sayıldı. Başkent Londra’ya bağlı Batı Londra bölgesinde yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt, kahvesini kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle 150 sterlin para cezası aldı.

Richmond İstasyonu yakınındaki otobüs durağında çevre zabıtaları tarafından 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. maddesi kapsamında cezalandırılan Yeşilyurt, cezayı gördüğünde çok şaşırdığını belirtti. Burcu Yeşilyurt, "Otobüsümün yaklaştığını fark ettim, bu yüzden kupamda kalan az bir miktarı döktüm. Gerçekten çok azdı. Arkamı döndüğüm anda üç adam beni takip etmeye başladı ve hemen durdurdular. Önce otobüsle ilgili bir sorun olduğunu sandım. Sıvı bir maddeyi kanalizasyona dökmenin yasadışı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten şok ediciydi. Bu bana oldukça adaletsiz geliyor. Cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Orantısız bir yaptırım" dedi.

Zabıtalarla yaşadığı anın kendisi için "oldukça ürkütücü" olduğunu ve işe giderken "titrediğini" söyleyen Yeşilyurt, otobüs durakları ile çöp kutularına bu konuda daha açık uyarı levhaları yerleştirilmesi çağrısında bulundu. Burcu Yeşilyurt, henüz cezayı ödemediğini ve belediyeye resmi şikayette bulunduğunu belirtti.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI: "GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ"

Richmond Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise zabıtaların "profesyonel ve tarafsız" davrandığı, cezanın da belediye politikaları doğrultusunda kesildiği belirtildi. Açıklamada, olay anında zabıtaların vücut kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilerek, "Görüntüler, memurların profesyonel davrandığını ve durumu hassasiyetle ele aldığını göstermektedir" denildi.

Belediye açıklamasında, "Kimse ceza almak istemez. Politikalarımızı her zaman adil ve anlayışlı şekilde uygulamayı amaçlıyoruz. Richmond’un su yollarını korumak ve sokaklarımızı temiz ve güvenli tutmak için kararlıyız. Yaptırım yalnızca gerektiğinde uygulanır. Ceza alan vatandaşlar, uygulamanın hatalı olduğunu düşünüyorlarsa itirazda bulunabilir" ifadeleri kullanıldı. İngiltere, 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. Maddesi uyarınca atıkların kara veya su kirliliğine yol açacak şekilde boşaltılmasını suç sayıyor.Kaynak: İHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

