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  4. Londra'dan son uçakla gelen Esra Akkaya'nın Bodrum isyanı

Londra'dan son uçakla gelen Esra Akkaya'nın Bodrum isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 09:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Esra Akkaya, yıllar önce evlat edindiği oğlu ve annesiyle birlikte Londra'ya yerleşmişti. Esra Akkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle son uçakla Türkiye'ye dönüş yapmıştı.

Londra'dan son uçakla gelen Esra Akkaya'nın Bodrum isyanı

İstanbul’da ailesiyle karantinada olan Esra Akkaya, sosyal medya hesabından Bodrum’da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştirdi.

Oyuncu tek evinin Bodrum’da olduğunu söyledi ve ekledi: “Bodrum’un İstanbullulara karşı bir tür nefret söylemini üzülerek takip ediyorum. Benim tek evim Bodrum’da ama şu an İstanbul’da annemle kalıyorum.

Fakat şunu anlamıyorum. Bodrum’un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi?

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Bundan 4 yıl önce Bodrum’a taşındım. Bodrum’un bozuluşu, gidişatı ilerledi gözümüzün önünde. Kim gelsin, kim gitsin değil; kimin kıymet bildiği önemli. Şu an ‘gelmesinler’ diyenlerde Halikarnas Balıkçısı’nın torunları değiller. Koca koca binalara neden göz yumdunuz?”

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Anahtar Kelimeler:
esra akkaya, Esra Akkaya londra,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Niye geldiniz ki cok sevdiğiniz Londra dan yemedi mi yoksa. bunlari alanda hata ülkeye
niye geldin, londra neyine yetmedi. muasır medeniyetine darmı geldi yoksa büzük meselesimi... olm sizin yatacak yeriniz yok hainler. her fırsatta gömdüğünüz TÜRKİYE baktınız başarılı hoooppp kaç gel. haindiniz hala hainsiniz....
ne işin var türkiyede otur oturduğun yerde başınız sıkışırsa aklınıza düşüyor yoksa tü kaka kötü moduna geçiyorsunuz koşa koşa avrupaya kaçıyorsunuz aha avrupanın halı kılığı
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