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Londra Moda Haftası’nda İstanbul ve Yunan Mitolojisi Esintileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Türkiye kökenli Avusturyalı modacı Emre Tamer’in koleksiyonu, antik Yunan ve Bizans etkisiyle Londra Moda Haftası’nın en ilginç defileleri arasında boy gösterdi

Londra Moda Haftası’nda İstanbul ve Yunan Mitolojisi Esintileri

Türkiye kökenli Avusturyalı modacı Emre Tamer’in koleksiyonu, antik Yunan ve Bizans etkisiyle Londra Moda Haftası’nın en ilginç defileleri arasında boy gösterdi.

İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı’nda sütunların kaidesi olarak dikkat çeken mitolojik yeraltı canavarı Medusa, Londra Moda Haftası’nda boy gösterdi. Yılan saçlı dişi canavar defilenin en çarpıcı figürlerindendi. Emre Tamer, Medusa’nın şeytani güçlerinden esinlenerek koleksiyonunu bir hikaye eşliğinde sundu. Hikayeye göre harem ziyaretinde bakışlarıyla cariyeleri taşa çeviren yılan saçlı Medusa’yı, Alman asıllı Türk oyuncu Wilma Elles canlandırdı. Böylece Sultan’ın tek gözdesi haline gelen dişi canavar, podyuma tahtırevanla çıktı.

Tahtırevan Az Kalsın Devriliyordu

Köle rolünde tahtırevanı taşıyan erkek mankenler dengeyi sağlayamayınca az kalsın Wilma Elles’i yere düşürecekti. Türkiye’de yuva yıkan kötü kadını canlandırarak üne kavuşan Elles yine yine kötü bir kadını canlandırırken Londra Moda Haftası’nın unutulmaz anları arasında yerini aldı. “Düşmekten korktunuz mu?” sorusuna, “hayır ben Allah’a güveniyorum” şeklinde yanıt veren Wilma Elles’in başında zehirli yılanlarla bezenmiş bir de taç vardı. Organizasyonu üslenen Zeynep Ober, Londra Fashion Week’in en çok konuşulan defilesi bir Türk ekibin elinden çıkmış oldu, dedi.

2020 Modası: Sürdürülebilir Moda

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen diğer defileler ise genel olarak güncel bir konsepti ele alma amacındaydı. Moda Konseyi Başkanı Stephanie Phair, moda dünyasına “sürdürülebilir moda” çağrısında bulundu.

Phair, dünya modasındaki herkesin 2020’yi yeni bir on yılın başlangıcı olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi. Bu sezonu aynı zamanda “değişim 10 yılı”nın da başlangıcı olarak belirleme çağrısı yaptı. Aynı zamanda moda sektöründeki yeni yaklaşımları, fırsatları ve zorlukları da hatırlattı.

Beklenmedik Corona virüsü krizi yüzünden seyahatlerin iptal edildiğini ve sektörün darbe aldığını belirtti.

Rakamların, dünyadaki karbon salımının %10’undan moda sektörünün sorumlu oluğunu gösterdiğini, üretimin su kaynaklarına önemli oranda yük bindirdiğini ve sonuç olarak ürünlerin %85’inin daha eskimeden çöpe gittiğine işaret etti.

14-19 Şubat günleri arası 60 defileye ev sahipliği yapan Londra’da Tommy Hilfiger’dan Burberry’ye, Christhopher Cane’den Türk, Emre Tamer’e; birçok modacı podyumlarda boy gösterdi.

Defilelerde her gün karşılaştığımız ölçülerdeki kadın mankenlere de yer verildiği dikkat çekti.

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