Lor peyniri protein bakımından zengin olan sağlıklı bir peynir çeşididir. Genelde spor yapanların tercih ettiği bu sağlık deposu besinle beraber lezzetli bir köfte tarifi yapacağız. Lor köftesi tarifi zahmetsiz olmasıyla da sıklıkla tercih edebileceğiniz bir ana yemek türü. Üstelik bu tarif için mutfakta usta olmanıza da gerek yok. Lor köftesi nasıl yapılır diyenler için en detaylı tarifi veriyoruz, buyursunlar...

Lor köftesi tarifi için malzemeler

500 gram tuzsuz lor peyniri

2 yumurta

2 kahve fincanı galeta unu

İnce ince kıyılmış maydanoz

1 diş sarımsak

Kızartmak için sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Karabiber

Kimyon

Dilerseniz çörek otu veya susam

Lor köftesi yapılışı

Derin bir kabın içine lor peynirini, galeta ununu, yumurtaları, baharatları ve ince ince kıyılmış sarımsağı koyun. Köfte harcı için tüm malzemeleri karıştırın.

Malzemeler iç içe geçtiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde dilediğiniz şekli verdikten sonra köfteleri bir kenarda bekletin. O sırada tavada yağı kızdırın.

Kızgın yağda köftelerin rengi dönene kadar kızartın.

Çörek otu ya da susam kullanacaksanız eğer üzerine serperek servis yapabilirsiniz.