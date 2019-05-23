Lor peyniri protein bakımından zengin olan sağlıklı bir peynir çeşididir. Genelde spor yapanların tercih ettiği bu sağlık deposu besinle beraber lezzetli bir köfte tarifi yapacağız. Lor köftesi tarifi zahmetsiz olmasıyla da sıklıkla tercih edebileceğiniz bir ana yemek türü. Üstelik bu tarif için mutfakta usta olmanıza da gerek yok. Lor köftesi nasıl yapılır diyenler için en detaylı tarifi veriyoruz, buyursunlar...
500 gram tuzsuz lor peyniri
2 yumurta
2 kahve fincanı galeta unu
İnce ince kıyılmış maydanoz
1 diş sarımsak
Kızartmak için sıvı yağ
Tuz
Pul biber
Karabiber
Kimyon
Dilerseniz çörek otu veya susam
Derin bir kabın içine lor peynirini, galeta ununu, yumurtaları, baharatları ve ince ince kıyılmış sarımsağı koyun. Köfte harcı için tüm malzemeleri karıştırın.
Malzemeler iç içe geçtiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde dilediğiniz şekli verdikten sonra köfteleri bir kenarda bekletin. O sırada tavada yağı kızdırın.
Kızgın yağda köftelerin rengi dönene kadar kızartın.
Çörek otu ya da susam kullanacaksanız eğer üzerine serperek servis yapabilirsiniz.
Tarifin özelinde kıyma yoktur ancak eklemek isterseniz 250 gram lor peyniri ve 300 gram kıymayı karıştırarak köfte harcını hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde de farklı bir tat yaratmış olursunuz.
100 gram lor köftesi yaklaşık olarak 290 kaloridir. Kalori oranını düşürmek istiyorsanız köfteleri kızartmak yerine fırına da verebilirsiniz. Afiyet olsun...
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