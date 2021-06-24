Lorenzo Insigne: Kimseden korkmuyoruz

EURO 2020'de Türkiye'nin de yer aldığı grubu lider olarak tamamlayan ve şüphesiz ki turnuvanın en iyi performansını sergileyen İtalya Milli Takımı'nda moral ve motivasyonda üst seviyeye çıktı.

Takımın yıldızı Lorenzo Insigne basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

BU BİR PERİ MASALI

"Beni Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonasına götüren Prandelli ve Conte'ye her zaman minnettarım ama Mancini ile daha fazla fırsat yakaladım çünkü futbolu benim özelliklerim için mükemmel. İlk kez bu kadar önemli bir rekabeti bu seviyede yaşadım ve bundan gurur duyuyorum. bir peri masalı".

10 NUMARA BÜYÜK SORUMLULUK

İtalya Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı giymek büyük bir sorumluluk ama bu baskıyı sahada hissetmiyorum. Mancini harika bir oyuncuydu ve bize çok şey öğretiyor, bize yardım ediyor."

KİMSEDEN KORKMUYORUZ

"Takımdaki herkes, orta sahada oynayan Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli gibi oyunculara imreniyor. Çok büyük kaliteleri var ve rakipler bizi tanımaya başladı. Bu durum, bizim futbolumuzu değiştirmemize yol açmayacak. Kimseden çekinecek ya da tedirgin olacak bir durumumuz yok, gücümüzü biliyoruz"

