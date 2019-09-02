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Los Angeles’ı 7.4’lük bir deprem vurabilir

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EĞLENCE  | 02.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Harvard Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, ABD’de büyük bir korkuya neden oldu.

Los Angeles’ı 7.4’lük bir deprem vurabilir

Kaliforniya eyaletinde Los Angeles’ın güneyindeki San Pedro Koyu’na kadar uzanan 20 kilometrelik bir alanı kapsayan Wilmington fayında kırılmalar başladığı ortaya çıktı. Bu kırılmanın 7.4 veya daha üstü bir depreme neden olabileceği iddia edildi.

Güney Kaliforniya’daki Harvard Üniversitesi’nden Franklin Wolfe, The National Geographic’e fay hattındaki kırılmanın başlangıcıyla ilgili ilk bulguları açıklarken, “Umarım buna dikkat çekmek bölgedeki güvenliği potansiyel olarak artırabilir” ifadelerini kullandı.

ABD merkezli araştırmacılara göre, Kaliforniya’daki çatlak şu anda yavaş hareket ediyor. Her 3 bin 200 ila 4 bin 700 yılda yalnızca bir kez kırılıyor. Uzmanlara göre Wilmington fayında başlayan kırılma yakınlardaki diğer fay hatlarıyla bağlantı kurarsa 7.4’lük felaket olarak kabul edilebilecek bir depreme yol açabilir.

Araştırmacılara göre Wilmington Fayı dünya yüzeyinde tespit edilebilecek diğer kırıklardan farklı bir özelliğe sahip. Wilmington Fayı için uzmanlar ’kör’ yakıştırması yapıyor. Nedeni ise yüzeyin altına gizlenen fayın çalışmayı zorlaştırması. Kaliforniya bu yaz başında onlarca küçük depremden etkilendi. ABD’nin güney eyaletinde seyrek nüfuslu bölgelere isabet eden 7.1 büyüklüğündeki deprem ise küçük hasarlara neden oldu.

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Los Angeles deprem Harvard korku

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