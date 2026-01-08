Mynet Trend

'Lost' dizisinin yıldızından üzen haber! Hastalığını açıkladı

Aylar önce sahilde bayılıp başını kayaya çarpmasının ardından beyin hasarı yaşadığını söyleyen 'Lost', 'Hobbit', 'Ant-Man' gibi yapımların yıldızı ünlü oyuncu Evangeline Lilly hastalığını açıkladı.

Jale Uslu

'Lost', 'Hobbit', 'Ant-Man' gibi çok izlenen yapımlarda oynayan ünlü oyuncu Evangeline Lilly, sahildeyken bayılarak başını bir kayaya çarpmasının ardından yapılan beyin taramalarının sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Lost dizisinin yıldızından üzen haber! Hastalığını açıkladı 1

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Yayımladığı videoda beyninin neredeyse her bölgesinin daha düşük kapasitede çalıştığını söyledi. Doktorların kendisine "travmatik beyin hasarı" tanısı koyduğunu belirterek, "Beyin hasarım var ve buna eşlik eden başka faktörler de olabilir" ifadelerini kullandı.

Lost dizisinin yıldızından üzen haber! Hastalığını açıkladı 2

Lilly, “Bu durum beni yavaşlamaya zorladı. 2025’in en sakin ve dinlendirici dönemini yaşadım. Belki de çocuklarım olduğundan beri ilk kez bu kadar huzurlu bir Noel geçirdim” dedi.

