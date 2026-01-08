'Lost' dizisinin yıldızından üzen haber! Hastalığını açıkladı

'Lost', 'Hobbit', 'Ant-Man' gibi çok izlenen yapımlarda oynayan ünlü oyuncu Evangeline Lilly, sahildeyken bayılarak başını bir kayaya çarpmasının ardından yapılan beyin taramalarının sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Yayımladığı videoda beyninin neredeyse her bölgesinin daha düşük kapasitede çalıştığını söyledi. Doktorların kendisine "travmatik beyin hasarı" tanısı koyduğunu belirterek, "Beyin hasarım var ve buna eşlik eden başka faktörler de olabilir" ifadelerini kullandı.

Lilly, “Bu durum beni yavaşlamaya zorladı. 2025’in en sakin ve dinlendirici dönemini yaşadım. Belki de çocuklarım olduğundan beri ilk kez bu kadar huzurlu bir Noel geçirdim” dedi.