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Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim de koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Idris Elba, Tom Hanks, Kristofer Hivju, Indira Varmadagibi, Itziar Ituno gibi ünlü yıldızların ardından bir döneme damga vuran Lost dizisinin yıldızlarından Daniel Dae Kim de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim de koronavirüse yakalandı

Güney Koreli yıldız oyuncu Daniel Dae Kim de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 51 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, virüs için tanılama yolculuğuna başladığını ve halkın izolasyon yönergelerini izlemesini istediğini dile getirdi.

Test sonucunu aldığında Hawaii'de bulunan ünlü oyuncu, son birkaç hafta New York'taydı ve yeni dizisi New Amsterdam'ın çekimlerine katılmıştı.

YENİ ROLÜNDE DE DOKTORDU!

Yeni projesinde ironik bir şekilde, bir grip salgını sırasında hastalara yardım etmek üzere işe alınan bir doktoru oynadığını belirten ünlü oyuncu, gerçek hayattaki salgın haberleri arttığında, Hawaii'deki ailesinin yanında döndüğünü doğruladı.

Kim, yaptığı açıklamada; “Covid-19 için pozitif test sonucu aldığımı bildirmek istedim. Bu süre boyunca asemptomatik olduğumu bilmeniz sizin için önemli. Güvende olmak için, eve geldiğimde kendimi bir odada karantinaya aldım ve dinlenmeye çalıştım" diye konuştu.

Ünlü oyuncu, pozitif test aldıktan sonra New Amsterdam kadrosuna ve ekibine gönderdiği notta ise, “Oradaki herkes için, özellikle bunun ciddi olmadığını düşünen gençler için şunu söylemek isterim ki; Bunun ciddi olduğunu bilin. Ve buna dikkat etmezseniz, potansiyel olarak insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz demektir. Sevdikleriniz dahil milyonlarca insandan bahsediyorum" ifadelerine yer verdi.

İki çocuk babası Kim sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal olarak mesafe koyun, kendi kendinizi izole edin, yüzünüze dokunmayı bırakın ve elbette ellerinizi yıkayın. Ve son bir önemli şey: Lütfen ama lütfen Asyalı insanlara karşı önyargıyı ve anlamsız şiddeti durdurun."


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